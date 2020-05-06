9 мая в Слуцке всё-таки будет концерт. Где его можно посмотреть

В этом году в Слуцке 9 мая отметят по-особому: без массовых мероприятий и гуляний. В День Победы работники райисполкома, представители общественных организаций и трудовых коллективов возложат цветы к памятникам. И концерт всё-таки будет. Слуцкие артисты уже записали свои выступления, которые покажут 9 мая по телеканалу «Слуцк ТВ».

Об этом «Кур`еру» сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома.

«Концерт будет, но не живой. Для этого заранее наши артисты выступили со своими номерами. Запись концерта и другие сюжеты ко Дню Победы будут транслировать по телевидению», — отметила специалист.

В городском парке культуры и отдыха также не планируется никаких массовых мероприятий: ни палаток с шашлыками, ни развлечений.