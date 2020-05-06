Личный опыт. Как мы навещали цирковых животных под Слуцком. Им не хватает еды

В нынешних условиях пандемии, когда для безопасности все поездки, путешествия и праздники пришлось отменить, мы нашли выход — провели выходные с пользой и незабываемыми впечатлениями. Мы поехали в цирк, который остановился в деревне Новинки под Слуцком и временно не может гастролировать.

В деревне Новинки Слуцкого района расположился цирк «Антре». Здесь они обычно останавливаются для зимовки, но на этот раз пришлось задержаться, потому что возможности гастролировать нет.

Как рассказал владелец цирка, гастролировать они должны были начать месяц-полтора назад, но сейчас массовые мероприятия запрещены. Когда они смогут выехать, пока сложно сказать. Все расходы бычно планируют по окончании сезона, в том числе и на корм животным. Сейчас корма на исходе, поэтому животным урезают рацион. Сотрудники цирка рады помощи от неравнодушных горожан.

Мы провели ревизию погреба, от зимних запасов остался картофель, морковь, свёкла. Докупили в магазине крупы (перемолотую ячку и пшено), фруктов и капусты и поехали к ним. Ещё нужны говяжьи субпродукты, но их в магазинах мы не нашли.

Дорога заняла у нас около 20 минут. Найти цирк было не сложно, уже на подъезде к Новинкам справа виднелись вагончики и прицепы. По приезде передали все продукты хозяевам и пошли раздавать угощения животным.

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Верблюды, пони, ослики ели из рук

Заранее дома очистили и порезали морковь. Верблюды, пони и ослик ели эти угощения прямо из рук. Они не боялись, слушали, когда их звали по имени, и даже, как мне показалось, позировали для фото. Рядом с пони был ещё як, он не выступает, а просто живёт там, а вес его около 500 кг. Правда, он оказался очень скромным и вскоре отошёл в сторону. Пони были намного общительнее, обрадовались лакомству и топали копытами, чтобы обратить на себя внимание. Ослик стоял спокойно и безразлично к нашему присутствию, но от морковки не отказывался. Наверное, все ослики такие.

В помещении рядом проживают питоны — в отдельных аквариумах. С ними постоянно находится человек, который контролирует и поддерживает температуру в помещении, а на аквариумах стоит клетка с мышами — будущий корм для питонов.

Собаки — фотомодели

Носухи — хищники

Недалеко от деревни расположились другие артисты, которые дрессируют собак. Сами дрессировщики живут в вагончике, а на улице резвятся их питомцы-пудели. Несмотря на сложную ситуацию, они каждый день продолжают репетировать и надеются, что скоро выступят перед публикой. Пудели отлично воспитаны и натренированы, все подходили к нам, а один так долго позировал нам для фото, выполняя команды, что в итоге мы поняли — на фото он получается лучше нас.

Днём на территории гуляли носухи, они расположились в небольшом вольере. Они такие шустрые и смешные, что не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. Лакомятся они фруктами, но такие прожорливые, что будут есть, сколько будут кормить. Мы угостили каждую кусочком банана, остальные оставили на потом, чтобы не баловать их перед обедом. На обед их ждала каша с мясом. Они быстро растащили бананы в разные стороны, что-то съели, а остальное закопали в землю. Нам рассказали, что носухи — хищники и легко могут расправляться с жабами и насекомыми, поэтому на улице всегда ищут жучков. Энергии у них очень много, всё время они носились по клетке, влезали на стенки, высовывали свои длинные носики и пищали.

Работники цирка радушно принимают всех гостей и с удовольствием рассказывают о своих питомцах. На выходных их посещает много гостей из Слуцка.

Это отличный способ провести время на природе, посмотреть на животных и оказывать хоть маленькую каплю помощи им. Животные ведь не виноваты, что не могут сейчас заработать себе на корм. Пусть сейчас многие против цирков из-за жестокого отношения к животным, но здесь мы убедились, что животных любят, о них переживают и заботятся.

В тему

«Кур'ер» писал о цирке «Антре», его слуцких корнях и выступлениях. Посмотрите фоторепортаж: