Где будут рожать случчанки с COVID-19 и контакты первого уровня. И готов ли роддом Слуцка к таким пациенткам

В редакцию «Кур`ера» обратился Александр Ходорович, который скоро станет отцом. Случчанин спрашивает, каков порядок выбора роддома во время пандемии коронавируса.



«Ранее вместе с женой мы попали на двухнедельный домашний карантин. Супруга в это время была на 37-й неделе беременности. Её хотели отправить в роддом в Молодечно, поскольку она была контактом первого уровня. Но я не дал согласия. На сегодня два анализа у нас обоих отрицательные. Я бы хотел, чтобы жена рожала в Минском областном роддоме. Но они не хотят её принимать из-за того, что она была „контактом“. Даже с двумя отрицательными результатами. Каков порядок выбора роддома в условиях пандемии?» — интересуется Александр.

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, ответил, что информацию о родоразрешении беременная может получить непосредственно в женской консультации. Он отметил, что все маршруты разработаны и все правила прописаны.

«Каждый случай индивидуален. В любом случае каждая женщина будет поставлена в известность, где она будет рожать», — сказал главврач.

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Ранее Минздрав сообщал, что женщин со всей Минской области с подтверждённой коронавирусной инфекцией или с подозрением на неё и диагностированной пневмонией будут лечить и родоразрешать в Молодечненском роддоме. Роды таких пациентов проводятся в изолированных родзалах.

Готов ли Слуцкий роддом к таким пациенткам

Слуцкий роддом также подготовлен для оказания экстренной помощи роженицам с коронавирусной инфекцией и контактам первого уровня.

«Распределением родоразрешения беременных занимается женская консультация. И ранее сообщалось, что роженицы с COVID-19 и контакты первого уровня будут отправляться в Молодечно. Но стоит понимать, что родовспоможение — это неотложная помощь. Если к нам обратится такая пациентка, которой нужна экстренная помощь и она попросту не доедет до Молодечно, то, конечно, мы примем у неё роды», — ответил Алексей Валетко, заведующий Слуцким роддом.

Он отметил, что для этого принимаются все необходимые меры. «Для температурящих рожениц выделены специальные палаты. Для работников выданы защитные костюмы, все средства индивидуальной защиты. Среди медперсонала проведены тестовые занятия для оказания помощи таким роженицам», — добавил заведующий.