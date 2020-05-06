Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 7 мая. Обзор

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Слуцкие швеи перешли на пошив масок

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Швейные предприятия и средние специальные учебные заведения Слуцка во время эпидемии перешли на пошив защитных масок и средств защиты. В целом, по подсчётам «Кур`ера», предприятия и учреждения образования шьют в день более 11 тысяч защитных масок.

Антикризисные меры: чем помогут ИП и юрлицам

Подписанный 24 апреля президентом Беларуси Указ № 143 «О поддержке экономики» предусматривает поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в отдельных отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В нашем обзоре — основные новшества документа.

«Простыли — сидите дома»

«Кур'ер» собирает истории случчан, работа которых связана с обслуживанием большого потока людей даже в разгар пандемии коронавируса. Анна работает контролёром-кассиром в магазине бытовой химии, косметики и парфюмерии. Она с удовольствием пошла бы на самоизоляцию, если бы была оплачиваемая. По словам Анны, «карантин за свой счёт» её бюджет не выдержит, поэтому она, как и её коллеги, продолжает работать и рисковать, общаясь с покупателями без масок.

Освобождение и начало мирной жизни в Слуцке

Как ездить на велосипеде и не злить пешеходов

Как мошенники в масках обманывают кассиров

В ходе ожесточённых боёв 30 июня 1944 года город Слуцк был освобождён от фашистских захватчиков. Шёл 1105-й день войны. До победы над фашистской Германией оставался почти год. Как прожили его случчане и с чем встретили День Великой Победы?В Беларуси у велосипедистов по правилам дорожного движения уникальный статус: с 2016 года их не пускают на проезжую часть, но и не рады видеть на тротуарах. Не всё так хорошо в Слуцке и с велодорожками — пока есть только одна.

В магазинах Слуцка активизировались мошенники в медицинских масках. Поиск преступников осложняется тем, что кассиры не могут описать злоумышленников, да и по видеокамерам установить их личности практически невозможно.

У слуцких педиатров новое расписание

С 1 мая в детской поликлинике Слуцка изменился график работы педиатров. Новое расписание будет актуально в ближайшие два года.