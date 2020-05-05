15 000 товаров... Когда откроют «Виталюр» в Слуцке и что там будут продавать

Открытие магазина «Виталюр» в центре Слуцка планируется в конце мая — точный срок пока не определён. Что разместится в реконструированном помещении, сколько человек там работает, «Кур'еру» рассказали в администрации торговой сети.

«Для открытия магазина получены все необходимые разрешения от контролирующих служб, — пояснили представители „Виталюра“. — Сейчас заканчиваются работы по обустройству автомобильной стоянки. Подъезд к магазину останется по существующему маршруту. Штат магазина (81 человек) уже укомплектован, в основном это местные жители города Слуцка. Хотя специалисты службы по подбору персонала продолжают собеседования и записывают кандидатов в резерв».

В новом магазине будет представлено около 15 000 товаров:

рыба и морепродукты;

свежие овощи и фрукты;

продукция собственного производства: мясные полуфабрикаты, салаты, закуски, хлеб, торты и пицца;

более 550 товаров под собственной торговой маркой.

Помимо супермаркета, в здании планируется разместить аптеку, зоомагазин, кафе, офис страхования, салон связи и другое.