Сахар и коронавирус. Как они связаны с шансом умереть или выздороветь (коротко)

Сегодня COVID-19 — предмет пристального внимания тысяч учёных. Один из аспектов изучения — связь этого вируса и сахара.

Если у вас есть 15−20 минут на чтение материала на эту тему, то целиком со всеми объяснениями и ссылками его можно прочитать здесь.

Если же, пусть и обобщённо, нужно передать всю суть публикации одним абзацем, то вот он: «Представьте двое детей. Один ест сладости, другой ест овощи, у обоих мокрые ноги. Кто первым заболеет?». Дети отвечают легко, то есть быстро и верно. C COVID тот же принцип. Возможно, просто удаляем субстрат для распространения инфекции и контролируем собственное здоровье".

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Если совсем не хотите переходить по ссылке, то вот несколько цитат из публикации:

Для борьбы с вирусом другие клетки нашего тела также ускоряются и используют сахар для подготовки иммунного ответа. Частью этого иммунного ответа является выработка цитокинов. Если иммунный ответ слишком быстрый, он может повредить ткани, пытаясь спасти организм. Это называется «Цитокиновый шторм». Он может вызвать кровотечение в тканях, где есть инфекция. Врачи даже притормаживают цитокины с помощью лекарств (ингибируют), чтобы спасти наш организм от нашего собственного иммунного ответа.

Представьте теперь: высокий уровень сахара в крови вызывает цитокиновый шторм, а иммунная система атакует тонкие стенки альвеол, в итоге кровь выливается. Когда кровь соприкасается с воздухом, она начинает сворачиваться — белки (в основном фибриноген) прилипают друг к другу. Это нормальный процесс, и он защищает нас от кровотечения, когда мы порежем себя, свёрнутый кусочек крови называется тромбом.

Диабетики имеют более высокий риск тромбоза, заболевания, когда сгустки крови и тромбы появляются в кровеносных сосудах.

Чем больше вируса в лёгких, тем больше шансов получить внутренние кровотечения и тромбы. Кровь сгущается, и всё меньше и меньше места остаётся для обмена кислородом, и пациент в конечном итоге умрёт от низкого содержания кислорода в крови. Если белки покрыты сахаром — они прилипают ещё лучше (аналогия с вареньем). Существует множество свидетельств повышенного тромбоза у больных диабетом. Всё из-за сахара.

Люди с высоким уровнем сахара в крови и диабетом, которые были госпитализированы с COVID-19, имеют уровень смертности в четыре раза выше.

Другая недавняя гипотеза заключается в том, что вирус COVID также атакует сам гемоглобин, точнее его часть, называемую порфирином. Вирус разрушает наши белки транспорта кислорода, и сломанные белки ещё больше прилипают к сгусткам в лёгких, отсюда и «матовое стекло» на КТ. Наша кровь с нарушенными гемоглобинами транспортирует всё меньше кислорода, а сгустки крови уменьшают доступное пространство для обмена кислорода в лёгких. Когда гемоглобин покрыт сахаром, вирусу намного легче прилипнуть к нему и разрушать белок. Сами вирусные белки тоже покрыты сахарами, поэтому аналогия с вареньем снова здесь. Это гипотеза. Но в любом случае данных и так уже достаточно, чтобы быть уверенным — высокий сахар в крови — предиктор осложнений при COVID.

ИТОГО. Если у вас низкий уровень сахара в крови, то у вируса меньше стройматериала для размножения, труднее вызвать цитокиновый шторм и кровотечения, повреждение поджелудочной железы не приведёт к ещё большему уровню сахара в крови. Даже если начинается кровотечение, тромбы менее липкие. Кроме того, существует вероятность того, что вирусу труднее уничтожить гемоглобин, содержащий кислород.