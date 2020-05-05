Для большинства школьников не за горами самая долгожданная и весёлая пора — летние каникулы. Многие ребята уезжают на всё лето к бабушкам и дедушкам в деревню, где много всего интересного.

Слуцкий РОЧС поясняет: именно в летний период возрастает детский травматизм, и это объяснимо — предоставленная детям свобода от родительской опеки иногда играет злую шутку. Ребята часто переоценивают свои возможности, что порой и приводит к непоправимым последствиям.

Спасатели дают несколько советов родителям, как обезопасить своих детей в деревне.

1. Под присмотром

В деревне или на даче ребёнок должен находиться под присмотром, ведь в сельской местности немало опасных ситуаций.

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2. Убрать опасные предметы

Уберите ядовитые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки в недоступные для ребёнка места.

3. Не трогать опасные растения

Расскажите ребёнку, к каким растениям нельзя притрагиваться,

пробовать на вкус (борщевик, бузина, волчье лыко, пижма, белена и др.).

4. Про деревья

Дети любят лазить по деревьям, поэтому избавьтесь от сухих хрупких веток в саду, чтобы ребёнок не получил травму.

5. Про инструменты

Храните садовые инструменты в закрытых помещениях.

6. Про глубину

Не оставляйте ребёнка одного возле домашнего бассейна, искусственного водоёма, открытых колодцев.

7. Чердаки и сараи

Ограничьте доступ ребёнку на чердаки и в сараи.

8. Мыть ягоды и овощи

Объясните ребёнку, что, прежде чем есть ягоды, фрукты, овощи,

нужно их тщательно помыть.

9. Чтобы не заблудился

Не отпускайте ребёнка одного гулять в лес или в неизвестную местность.

10. Про котлованы

Ни в коем случае не отпускайте ребёнка гулять в песчаный карьер (котлован). Объясните, что нельзя спускаться на дно карьера, выкапывать в нём траншеи и лазы, так как песок может обвалиться.