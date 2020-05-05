Для большинства школьников не за горами самая долгожданная и весёлая пора — летние каникулы. Многие ребята уезжают на всё лето к бабушкам и дедушкам в деревню, где много всего интересного.
Слуцкий РОЧС поясняет: именно в летний период возрастает детский травматизм, и это объяснимо — предоставленная детям свобода от родительской опеки иногда играет злую шутку. Ребята часто переоценивают свои возможности, что порой и приводит к непоправимым последствиям.
Спасатели дают несколько советов родителям, как обезопасить своих детей в деревне.
1. Под присмотром
В деревне или на даче ребёнок должен находиться под присмотром, ведь в сельской местности немало опасных ситуаций.
2. Убрать опасные предметы
Уберите ядовитые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, спички, зажигалки в недоступные для ребёнка места.
3. Не трогать опасные растения
Расскажите ребёнку, к каким растениям нельзя притрагиваться,
пробовать на вкус (борщевик, бузина, волчье лыко, пижма, белена и др.).
4. Про деревья
Дети любят лазить по деревьям, поэтому избавьтесь от сухих хрупких веток в саду, чтобы ребёнок не получил травму.
5. Про инструменты
Храните садовые инструменты в закрытых помещениях.
6. Про глубину
Не оставляйте ребёнка одного возле домашнего бассейна, искусственного водоёма, открытых колодцев.
7. Чердаки и сараи
Ограничьте доступ ребёнку на чердаки и в сараи.
8. Мыть ягоды и овощи
Объясните ребёнку, что, прежде чем есть ягоды, фрукты, овощи,
нужно их тщательно помыть.
9. Чтобы не заблудился
Не отпускайте ребёнка одного гулять в лес или в неизвестную местность.
10. Про котлованы
Ни в коем случае не отпускайте ребёнка гулять в песчаный карьер (котлован). Объясните, что нельзя спускаться на дно карьера, выкапывать в нём траншеи и лазы, так как песок может обвалиться.
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