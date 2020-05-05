В Слуцке на Виленской перекроют движение. Два дня будут ремонтировать ж/д переезд

Железнодорожный переезд на 99-м км направления Осиповичи-Слуцк (улица Виленская) будут ремонтировать 7 и 8 мая.

Движение для транспорта перекроют

с 21.00 до 23.30 7 мая (половина переезда),

с 23.30 7 мая до 4.00 8 мая (полностью),

с 4.30 до 6.00 8 мая (половина переезда).

Об этом сообщает Осиповичская дистанция пути РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги». Администрация приносит свои извинения за причинённые неудобства и просит планировать свой маршрут заранее, пишет «Слуцкий край».