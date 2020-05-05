Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на рефинансирование и на потребнужды

С 1 мая Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на покупку жилья на вторичном рынке. Помимо этого, сейчас банк временно не принимает заявки на выдачу ещё некоторых кредитов, сообщается на сайте Беларусбанка.

В частности, с 1 мая приостановлен приём заявок на кредит

на рефинансирование «Удачное обновление»,

на приобретение новых автомобилей (кроме кредитов на машины Geely в рамках программы с СЗАО «БЕЛДЖИ»),

а также потребительского кредита с использованием кредитной карточки в рамках заключённых договоров о сотрудничестве с организациями торговли и сервиса.

«Все заявки на кредит, поступившие до 01.05.2020, будут рассмотрены в установленном порядке на прежних условиях», — добавляют в Беларусбанке.

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Это касается как кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, так и на покупку новых авто и на рефинансирование.

«Поддерживая белорусских производителей, банк сохранил возможность оформления в отделениях кредитов на приобретение автомобилей Geely, на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей, — отмечают в пресс-службе банка. — Оформление иных кредитов на потребительские нужды осуществляется через каналы ДБО: системы „М-банкинг“, „Интернет-банкинг“, Контакт-центр, корпоративный веб-сайт, инфокиоски банка».