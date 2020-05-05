«Просто людям не продлили контракты». Как сейчас работают предприятия Слуцка

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать: глобальный экономический кризис, вызванный коронавирусом, приведёт к существенному росту безработицы. Международная организация труда прогнозирует, что без работы могут остаться 25 миллионов человек по всему миру. Европейские страны прогнозируют 30% безработицы, а может, и больше. Проблемы на рынке труда начались и в Беларуси. Некоторые предприятия отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, другие переходят на сокращённый режим работы.



«Кур`ер» узнал, как обстоят дела с работой на предприятиях Слуцка.

Мебельная фабрика: не продлевают контракты

Работники ОАО «Слуцкая мебельная фабрика» сообщили, что с 1 мая на предприятии планировали сократить более ста человек. В отделе кадров эту информацию опровергли, назвав её недостоверной.

«Сокращение и непродление контрактов — разные вещи. У нас на предприятии никаких сокращений не было. Просто людям не продлили контракты. Что касается цифр, то это в разы меньше работников, чем вам сообщили», — ответили на мебельной фабрике. Однако уточнить количество этих работников отказались. На момент публикации получить комментарий от руководства фабрики не удалось.

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«Слуцкие пояса»: перепрофилировались и сохранили занятость

Благодаря перепрофилированию производства на предприятии РУП «Слуцкие пояса» удалось сохранить и занятость работников. Хотя ранее они говорили, что их отправляют в неоплачиваемые отпуска.

«На предприятии сотрудников не отправляют в отпуска за свой счёт и не собираются сокращать. Большинство из кадров перепрофилировались на пошив масок из давальческого сырья для ЗАО «Калинка» и объединения «Белхудожпромыслы», — ответила Лариса Тарасова, директор РУП «Слуцкие пояса».

Слуцкий мясокомбинат: по возможности работников дистанцировали

Читатели «Кур`ера» сообщали, что плохо обстоят дела с работой на мясокомбинате: всю прошлую неделю предприятие находилось на каникулах.

Ольга Бруй, заместитель гендиректора по идеологической работе ОАО «Слуцкий мясокомбинат», опровергла эту информацию. «Два рабочих дня — 29 и 30 апреля — мы решили перенести. Тем самым дав возможность своим сотрудникам полноценно отдохнуть с семьями», — отметила она.

По её словам, на предприятии сокращений нет, за свой счёт никого не отправляют. Некоторые сотрудники по собственному желанию находятся в трудовом отпуске.

«В нынешней ситуации мы предоставили возможность работникам уйти в трудовой отпуск. Многие, у кого есть дети, ею воспользовались, решив дистанцироваться. Некоторых офисных сотрудников перевели на дистанционную работу, чтобы меньше людей находилось в кабинетах», — ответила Ольга Бруй.

При этом она отметила, что предприятие работает в прежнем режиме полный рабочий день. «Сокращать мы никого и ничего не собираемся: ни людей, ни обороты. Наоборот, планируем только наращивать. Сейчас трудимся в новом направлении. Мы получили разрешение поставок в Китай и в скором времени начнём экспорт в новую страну», — добавила специалист.

КХП: работают в прежнем режиме, потому что заболевших нет

Предприятие ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» работает в прежнем режиме.

«За свой счёт никого не отпускаем, потому что объёмы и загрузка на комбинате те же. Ну и заболевших у нас нет, — сказали в отделе кадров. — О сокращении штата или режиме работы речи не идёт. Мы приняли все возможные меры, ужесточив пропускной режим на территорию предприятия. И продолжаем работать, потому что животные не могут остаться без кормов, а люди — без хлеба и муки».

Уксусный завод, «Гидродеталь»: штат, наоборот, пополняется

На частном предприятии «Гидродеталь» также не собираются увольнять людей. Как отметил Григорий Лемеза, директор предприятия, они, наоборот, набирают работников.

Такой же ответ дали и на уксусном заводе. Александр Рыбак, директор ОАО «Слуцкий уксусный завод», сказал, что сокращений на предприятии никаких нет. «Наоборот, мы сегодня (4 мая, — прим. авт.) взяли одного человека на работу», — сказал он.

Как работают хлебозавод, льнозавод, ССК, сыркомбинат

Дмитрий Чирец, директор ОАО «Слуцкий хлебозавод», ответил, что завод работает в прежнем режиме. Заказов много. Никого не сокращают и в отпуска за свой счёт не отправляют.

Так же обстоят дела и на Слуцком льнозаводе. Как отметили в отделе кадров, график работы не менялся, а работников никто не увольняет.

Аналогичный ответ дали и на сыркомбинате. Виктор Камяк, заместитель гендиректора по идеологической и правовой работе ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», сообщил, что сокращать штат или отправлять сотрудников за свой счёт на предприятии не собираются. Завод работает в прежнем режиме.

Василий Радюк, директор Слуцкого сельского строительного комбината, рассказал, что переводить людей на сокращённую рабочую неделю никто не собирается. «У нас пока даже разговоров не ходит о том, что будем переходить на неполную рабочую неделю или кому-то придётся брать дни за свой счёт. Сокращений нет и не предвидится. Работаем полный рабочий день», — отметил он.

Информации по Слуцкому сахарорафинадному комбинату на момент публикации не было.