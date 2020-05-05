«Можем прийти к вам на помощь в «Рубине». Игроки СФК «Слуцк» поздравили Леонида Слуцкого с днём рождения

4 мая российский тренер Леонид Слуцкий отмечал день рождения. Игроки «Слуцка» сняли для него видеопоздравление.

Сидя на скамейке, футболисты раскачивались — во время матчей Леонид Слуцкий непроизвольно так делает.

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Видео: СФК Слуцк

«Леонид Викторович, в этот светлый день хотим поздравить вас с днём рождения, пожелать крепкого здоровья, успехов в тренерской карьере и сказать, что, как бы ни было сложно, каждый из нас в любой момент может прийти к вам на помощь в «Рубине», — говорится в поздравлении.

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