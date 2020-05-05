Теперь надевают не только респираторы, но и памперсы. Молодой врач из Солигорска откровенно рассказал о работе с больными коронавирусом

Максим Сид — молодой врач реанимационной бригады скорой помощи из Солигорска. В конце апреля он добровольно пошёл работать прямиком в инфекционное отделение городской больницы.

Максим ведёт в Twitter аккаунт «Записки чумного врача». Там он откровенно рассказал, чем лечат больных коронавирусом, почему врачи теперь надевают не только респираторы, но и памперсы, сколько денег платят медикам-добровольцам и сколько они тратят, чтобы купить себе реально работающие средства защиты.

«1. Некоторые врачи носят памперсы, потому что сходить в туалет ты не можешь, тебе нужно идти раздеваться полностью, мыться и переодеваться, а потом только в туалет.

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2. Очки, которые выдаёт больница, очень сильно потеют. Я купил себе свои, которые менее подтверждены запотеванию.

3. Очень много верующих лежит, которые плевали на рекомендации от врачей.

4. У нас уволили по статье несколько санитарок. Они отказались идти по приказу работать в инфекционное отделение.

5. Обещали нам доплатить 1500 рублей в месяц ($ 620) за работу с коронавирусом. Никто до сих пор в это не верит! Ждем ЗП, чтобы посмотреть.

6. Медсестёр набрали из множества отделений. Недавно учил одну делать ЭКГ, другую — разводить антибиотики. Многие этого не делали по 20 лет, забыли. Стараюсь помогать им всем, ведь от их работы зависит наш общий успех.

7. Не скрываем ни от кого результаты тестов, если в палате появился положительный результат, то сообщаю всей палате.

8. У нас есть китайский препарат для лечения малярии, который мы назначаем при covid+ пневмониях средней степени тяжести.

9. Тяжёлых пациентов мало, но они есть. В основном, если падает сатурация O2, то их переводят на кислород, а если ухудшается, то на ИВЛ.

10. Ресторан в городе бесплатно готовит нам обеды. Причём очень вкусно готовит.

11. Подготавливаем всех психологически перед тем, как сообщить, что результат положительный. Так же и подготавливаем соседей по палате.

12. У меня есть в отделении детский пост на 8 коек. Детки болеют в лёгкой форме или бессимптомной. Лёгкая проявляется как ОРВИ или обостряет уже имеющие хронические заболевания лёгких.

13. Кислород в моё отделение ещё только ведут, его у меня нет и приходится договариваться, чтобы переводили в другие подышать.

14. Телефоны у нас в специальных герметичных чехлах, чтобы не обрабатывать их потом и не стирать, тоже купили всё сами.

15. Я подсчитал, что на свою защиту я потратил примерно $ 250.

16. Приходится читать каждый день много зарубежной литературы, чтобы быть на волне и работать не по нашим рекомендациям, а быть в ногу с планетой.

17. Неудобно слушать стетоскопом, так как ты в капюшоне, в шапочке. Приходится засовывать ткань почти в уши и всем кричать: «Тихо!».

18. Ношу линзы, потому что очки в очках неудобно.

19. Выписываем мы из отделения, когда:

два подряд отрицательных анализа на covid19;

клинических нет проявлений;

лабораторно всё в пределах нормы;

не всегда ссылаемся на картину в лёгких на КТ (изменения остаются в течение полугода).

20. Не пью кофе, воды много или чай перед заходом в отделение, чтобы меньше хотелось в туалет.

21. Не нужно забывать и о других заболеваниях, у меня в отделении есть и онкологические пациенты, и с циррозом, и с ВИЧ. Им тоже нужна помощь.

22. Пульсоксиметры выдали на каждое отделение, после каждого пациента нужно обрабатывать его.

23. После дежурства выпиваю за раз литра 2 воды.

24. У нас также создано отделение для новорождённых, которые были рождены от covid19 положительных мам.

25. Передают посылки в отделение через специальный бокс и по лифту. Пишут этаж, корпус, палату и фамилию на пакете.

26. У нас теперь две реанимации. «Чистая» и «грязная».

27. Начали заготавливать плазму крови для лечения пациентов в тяжёлом состоянии. Донор должен обязательно переболеть и от выздоровления должно быть от 10 до 15 дней.

28. В грязной зоне мы не едим и не пьём. Совсем! Нельзя!

29. Мы выписываем пациентов, причём пачками, много кто выздоравливает и из пожилых с хроническими заболеваниями.

30. Сейчас есть пациенты, которые лёгкую пневмонию лечат дома. Так как бережём места для более тяжёлых.

31. У нас ездит доктор и медсестра в костюмах собирать мазки по домам у контактов 1-го уровня и выписанных пациентов.

32. Очень сложно в костюме СИЗ реанимировать.

Потеют очки и не видно, куда интубировать.

После 5 минут реанимационных мероприятий ты мокрый весь!

Дышать невозможно в респираторе после физической активности.

33. У нас 8 отделений инфекционных вместимостью 30+/-5 мест.

34. В раздевалке лежит большой кусок хозяйственного мыла. Отрезают кусочки и натирают им очки.

35. Препаратов по лечению хватает! Вопрос пока стоит в плазме, отыскиваются переболевшие и спрашивают у них, могут ли они сдать кровь на плазму.

36. Пока в моём отделении никто не уехал в чёрном пакете.

37. У нас есть выбор. Ходить в резиновых сапогах или в бахилах. Я ношу кроксы и на них бахилы.

38. Из всех положительных 90% не носили маски или респираторы в общественных местах. Носите масочки, обрабатывайте ручки, верхнюю одежду и обувь антисептиком!

39. За то, что я по собственному желанию пошёл работать с covid19, главврач даёт прибавку 200% оклада.

40. Очень много всего сделали волонтёры, которые помогали снабжением СИЗ.

41. Обычно делаем мазок на covid19 и до 5 дней приходит результат нам в Viber. И мы смотрим эти списки каждый день. Знаю пофамильно всех в своём отделении.

42. Есть те, кто поступает в «чистые» отделения, и потом находят у них covid19. Переселяют всю палату в «грязное».

43. Не проводят плановые операции. Только экстренные. То же самое и с коронарографией. Только экстренные.

44. КТ мы делаем не всем. Только если ухудшается клинически и лабораторно состояние. КТ у нас один в городе и он только под «грязных», всех остальных возят на КТ за 30 км в другой город.

45. Мы уже все устали от этой пандемии. Нам тоже хочется скинуть маски, респираторы и съездить на шашлычки! Но мы стоим, держимся! Я родителей уже не видел 2,5 месяца, хотя живут они в 25 км".