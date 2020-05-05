Газета «Кур'ер» в рамках своей программы поддержки местных представителей малого бизнеса организовала для них антикризисную онлайн-конференцию «Как вести бизнес во время COVID-19 и после него». Его участниками стали более 20 предпринимателей Слуцка.

Конференция прошла в приложении Zoom в четверг, 30 апреля. Экспертом выступила Светлана Лебедева, исполнительный директор издательского дома «Частник», эксперт по медиабизнесу, консультант по развитию бизнеса (работает с компаниями России, Беларуси, Таджикистана).

Во время беседы Светлана рассказала участникам, что говорить покупателям в период пандемии, как привлечь клиентов, на чём ещё можно заработать в это время и многое другое. После вопросы задавали предприниматели. Например, они интересовались, как работать туристическим компаниям, автосервису, свадебному бизнесу. Эксперт ответила на эти вопросы, а для одного из бизнесменов даже предложила готовое решение, так как с аналогичным клиентом она работает в своём регионе.

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Этой встречей газета «Кур'ер» продолжила серию мероприятий, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии и экономического кризиса. Организаторы считают, что в новых условиях информация особенно важна.

Несколько дней назад «Кур'ер» запустил e-mail-рассылку с полезными советами для деловых людей Слуцка. В ближайшую из них мы включим все материалы онлайн-конференции — видеозапись эфира и презентацию.

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