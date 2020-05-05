Как в Слуцке вместо одежды «Марк Формэль» шьют защитные комбинезоны и маски. Фоторепортаж

Слуцкое предприятие «Гранд Партнёр», которое шьёт одежду под маркой «Марк Формэль», сейчас полностью перешло на пошив средств защиты. Посмотрите, как раскройщики и швеи теперь «утопают» в белоснежных горах «СпанБела».

Как перешли с «гражданской» одежды на защитную

Екатерина Метельская, начальник производства ООО «Гранд Партнёр», рассказала, что с 6 апреля предприятие перестало выпускать «гражданскую» одежду. Работники теперь кроят и шьют только средства защиты.

В день выходит около 1000 комбинезонов, 4000 масок одноразовых, 600−800 халатов и около 5000 бахил.

Правда, бахилы шьют не каждый день.

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Сырьё приезжает из Светлогорска. В день предприятие перерабатывает около тонны нетканого материала «СпанБел». Готовые изделия поставляют компаниям «Белмедтехника», «Минская Фармация» и «ФармаМедикалГрупп».

Сотрудницы работают в том же режиме, что и раньше. Сверхурочной работы нет, как и простоев. Как рассказала швея Лариса, средства защиты шить не труднее и не легче, чем обычную одежду. В любом случае нужно сначала набить руку, а потом уже привыкаешь, и работа идёт легко.

Начальник производства благодарна своему коллективу. Нововведения работники приняли без проблем. «Хорошо работать в коллективе, где есть поддержка, понимание. Люди стараются. Не отказываются от работы. Большое им спасибо за труд», — сказала Екатерина Андреевна.

Как всё происходит, смотрите в фотографиях корреспондента «Кур'ера».

Раскройка

Пошив