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«Я не боюсь коронавируса. Может, я бесстрашная». Кондуктор о работе в автобусе в час эпидемии

Виктория Капская
Виктория Капская
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В разгар пандемии люди, которые могут себе позволить уехать в деревню и самоизолироваться или работать «на удалёнке», закрывшись в своей квартире, кажутся более защищёнными. А что чувствуют те, чья работа — это обслуживать людей?

На условиях анонимности «Кур'ер» пообщался со слуцким кондуктором и узнал, как работается во время эпидемии, какие меры защиты приняты, насколько стало меньше людей в автобусах и не боится ли она заразиться COVID-19.

В Слуцке и районе автобусы станут ходить примерно на 30% реже: пассажиров очень мало
Фото: Алексей Скрынников

Какие меры защиты приняты Слуцким автопарком

«Как только пошла информация, что коронавирус уже в Беларуси, начальство сказало обрабатывать автобусы дезраствором. Сейчас каждое утро и каждый вечер уборщицы протирают поручни, сиденья, держатели дезинфицирующим средством. Даже если у них выходной, они выходят на работу, — рассказала собеседница. — Около двух недель назад нам выдали многоразовые марлевые повязки (действие 8 часов) и одну пару резиновых перчаток. Потом закупили больше, и на прошлой неделе мы получили по три пары.

Почему маски и перчатки бесполезны для кондуктора

Я пробовала работать в маске. Но через 20−30 минут не могу дышать — закладывает нос. Да и толку от неё? Если поправляю её, то прикасаюсь руками, которыми трогаю деньги разных людей. Понимаете? Да и глаза у меня не защищены. Я же на работу не хожу в защитных очках или противогазе.

Перчатки не ношу — неудобно. Во-первых, не чувствую номинал монет, во-вторых — руки потеют и чешутся, что доставляет мне дискомфорт.
Некоторые кондукторы носят и маски, и перчатки, но не все.

Стало ли меньше людей в автобусе

Пассажиров стало намного меньше — по моим подсчётам, на 40−50%. В час пик я даже половину плана не выполняю. Да, план корректируют, чтобы мы, кондукторы, могли получать нормальную зарплату. Начальство отнеслось с пониманием к ситуации. Но вряд ли нам будут доплачивать за «вредность», потому что мало денег приносим.
Сейчас люди боятся ездить в общественном транспорте. Думают, что в автобусе они заболеют коронавирусом, а в магазине, в который они ходят, и на работе — нет. Как по мне, так риск везде одинаковый.

Да, часть людей продолжает пользоваться автобусом. Во-первых, не каждый может позволить себе поездки на такси. Во-вторых, большинство пассажиров — это те, кто купил проездной на апрель и не хочет терять деньги.

Зато в автобусах ездит много школьников. Катаются туда-сюда. Без масок, перчаток. Непонятно, зачем им каникулы продлевали, если они ездят и ездят.

Много ли пассажиров в масках

Вот прямо сейчас (на момент интервью — Прим. ред.) в автобусе 20 человек, из них двое в масках. В первое время на них смотрели искоса.

Помню, когда я была в маске, попросила пассажира предъявить удостоверение, а он мне в ответ: «А почему это ты в маске? Больная, что ли?». Он смотрел на меня, как на прокажённую. Сейчас люди нормально реагируют.

Хотя толка от этих масок и перчаток я не вижу. Люди снимают их грязными руками, которыми держались за поручни после сотни людей, кладут в карман, потом снова достают их грязными руками и надевают. Это же бред. У людей нет возможности накупить себе много масок и перчаток на каждые два часа.

Пассажиры обсуждают коронавирус. Кто-то верит, что это опасно, кто-то относится к нему как к сезонному заболеванию. Видно, что пожилые люди страшатся его. А вот молодёжь — нет, для них маски — это новый модный аксессуар, особенно для фотографий в Instagram.

Страшно ли работать в пик коронавируса

Что тут страшного? Я такой человек, не боюсь болезней. Кашляющие бабушки и дети всегда ездили в автобусах. Я столько больных перевезла за десять лет работы, что у меня уже иммунитет ко всяким заразам.

В последний раз была на больничном несколько лет назад. Да и если бы всё было так страшно и опасно, то кто-нибудь из наших девчонок уже заболел бы и лежал в больнице.

Может, я бесстрашная, но считаю: чему суждено случиться, то и случится. Хотим мы этого или нет".

Если вы готовы рассказать, как вам работается в условиях пандемии — просто позвоните нам. Тел. 8044 540 29 39 (Алиса), 8 025 959 29 90 (Виктория).

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