В Беларуси уже 18 350 случаев коронавируса с начала вспышки

Данные по заболевшим COVID-19 во вторник, 5 мая, сообщил не Минздрав, а Александр Лукашенко. Прирост за сутки составил 861 случай.

«Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211 369 за два с половиной месяца», — рассказал Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что сегодня в Беларуси примерно 12,4 тысячи пневмонии, включая коронавирусные, «что для страны не много». Около 1 тысячи человек классифицируются как тяжело больные, что составляет в районе 8%.

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«У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована», — сказал он. Всего, напомним, в стране 2257 аппаратов ИВЛ.

По словам Александра Лукашенко, за сутки в Беларуси освободилось 300 коек.

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