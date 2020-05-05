«Чтобы сохранить здоровье, приходится им рисковать». Кто в Слуцке может получить рецепт не выходя из дома

Пенсионерка из Слуцка рассказала «Кур'еру», что, несмотря на распространение коронавируса, ей пришлось идти за рецептом на лекарство в поликлинику. Сделать это, не выходя из дома, у неё не получилось. При каких условиях рецепт принесут на дом, объяснили в Слуцкой ЦРБ.

«Я — гипертоник. Постоянно принимаю таблетки, которые получаю только по рецепту врача, — рассказала жительница Слуцка Наталья. — Последний раз была в поликлинике в середине марта, когда пандемия до наших мест не дошла. Прошёл месяц, и мне снова нужен рецепт. Я спросила в регистратуре, могу ли я получить его, не приходя в поликлинику, ведь Минздрав говорил об электронных рецептах для хронических пациентов. Мне ответили: чтобы получить рецепт, нужно прийти в поликлинику лично. И предупредили, что нужно надеть маску и перчатки.

Ничего не поделаешь. Я заказала талон к помощнику врача по телефону 7 17 17 на нужное мне время. В поликлинике взяла талон электронной очереди, и в регистратуре мне выдали талон к помощнику врача. Кстати, в очереди я слышала, как пожилая дама в соседнем окне тоже просила талон к врачу, чтобы выписать лекарство. Вот так, чтобы сохранить здоровье, приходится им рисковать.

Народу в поликлинике было достаточно. Больше всего людей у дверей травматолога. Все медработники — в масках, а вот пациенты — нет, особенно молодые мужчины. Дистанцию никто не стремился соблюдать. А ведь нет гарантии, что проходящие мимо здоровы».

Кому рецепт доставят на дом

В регистратуре взрослой поликлиники Слуцкой ЦРБ пояснили, что хроническим больным, инвалидам не обязательно ежемесячно приходить в поликлинику для выписки рецепта. Для этого нужно на последнем приёме, который они посещали лично, попросить выписать рецепт на несколько месяцев, что будет отмечено в медицинской карте.

Сейчас при необходимости выписать рецепты можно на срок до 6 месяцев. В дальнейшем будет достаточно позвонить по телефону 6 23 25 и сказать, что вы являетесь хроническим больным и вам нужно лекарство. В таком случае сотрудник поликлиники доставит рецепты на дом.

Если пациент был на приёме давно и рецепт не выписан, то нужно прийти в поликлинику и взять талон к помощнику врача.

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