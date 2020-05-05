В Минской области прошла интернет-олимпиада. В числе победителей есть и школьники из Слуцка

Интернет-олимпиада по учебным предметам проходила среди учащихся 5−8-х классов учреждений общего среднего образования Минской области. Каким образом распределились победители из Случчины, сообщается на сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома.
«Русский язык»
- Алина Третьяк, учащаяся 5-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом I степени (учитель Лещенко И. С.);
- Доминика Горячко, учащаяся 6-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом I степени (учитель Луцевич Г. И.);
- Елизавета Хорошко, учащаяся 6-го класса ГУО «Беличский УПК ясли-сад — средняя школа», — диплом I степени (учитель Шелегович Н. Ф.);
- Виктория Драбеня, учащаяся 6-го класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка», — диплом II степени (учитель Давидовская Ю. М.).
«Английский язык»
- Елизавета Соколенко, учащаяся 8-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом II степени (учитель Ивкина Т. Ю.);
- Александр Сытин, учащийся 8-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом II степени (учитель Воронцова Т. А.).
«Физика»
- Дарья Демко, учащаяся 7-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом III степени (учитель Скибра Н. С.);
- Артём Шевцов, учащийся 8-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — III степени (учитель Максименко Т. Е.).
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