В Минской области прошла интернет-олимпиада. В числе победителей есть и школьники из Слуцка

Интернет-олимпиада по учебным предметам проходила среди учащихся 5−8-х классов учреждений общего среднего образования Минской области. Каким образом распределились победители из Случчины, сообщается на сайте управления по образованию Слуцкого райисполкома.

«Русский язык»

Алина Третьяк , учащаяся 5-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом I степени (учитель Лещенко И. С.);

, учащаяся 5-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом I степени (учитель Лещенко И. С.); Доминика Горячко , учащаяся 6-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом I степени (учитель Луцевич Г. И.);

, учащаяся 6-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом I степени (учитель Луцевич Г. И.); Елизавета Хорошко , учащаяся 6-го класса ГУО «Беличский УПК ясли-сад — средняя школа», — диплом I степени (учитель Шелегович Н. Ф.);

, учащаяся 6-го класса ГУО «Беличский УПК ясли-сад — средняя школа», — диплом I степени (учитель Шелегович Н. Ф.); Виктория Драбеня, учащаяся 6-го класса ГУО «Средняя школа № 11 г. Слуцка», — диплом II степени (учитель Давидовская Ю. М.).

«Английский язык»

Елизавета Соколенко , учащаяся 8-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом II степени (учитель Ивкина Т. Ю.);

, учащаяся 8-го класса ГУО «Замостская средняя школа», — диплом II степени (учитель Ивкина Т. Ю.); Александр Сытин, учащийся 8-го класса ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», — диплом II степени (учитель Воронцова Т. А.).

«Физика»