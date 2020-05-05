Об исчезновении деревьев с берега Случи «Кур'ер» рассказывал на прошлой неделе. В редакцию обратился житель Слуцка, которого обеспокоила вырубка деревьев и кустов в прибрежной части реки. Когда вырубка законна, а в каких случаях на место удалённых деревьев должны посадить новые, рассказали в Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Все основания для вырубки деревьев и кустарников на территории города перечислены в законе «О растительном мире», — рассказал Сергей Цыбулько, начальник Слуцкой районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В каком случае это допустимо:

Если удаление растительности предусмотрено проектной документацией при строительстве или реконструкции каких-либо объектов: зданий, дорог, водопроводных сетей и др.

Если получено разрешение местной исполнительной власти. За таким разрешением может обратиться как организации, так и граждане.

В этих двух случаях вместо удалённых деревьев предполагается компенсационные посадки или выплаты.

Также вырубка возможна после предварительного уведомления местных властей о необходимости удаления мелкой поросли, деревьев и кустарников диаметром меньше 12 см.

Или при получении заключения о признании дерева опасным. Для этого гражданин или организация должны обратиться с заявлением в ЖКХ или райисполком и получить такое заключение после проведённого обследования. Только на основании заключения дерево можно удалить.

В последних двух случаях новые посадки на месте вырубки не обязательны.

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Кроме того, существует два вида растений, которые признаны инвазивными и не подлежат восстановлению. Это клён ясенелистный и робиния лжеакация. Разрастаясь, они подавляют другую растительность, характерную для нашей местности, и обедняют видовое разнообразие растений и животных.

Если территории заселяются этими растениями, то землепользователь (гражданин или организация) должны в произвольной форме написать акт о нежелательном произрастании этих растений. Этот акт необходимо согласовать в инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Слуцкого района. Это будет законным основанием для удаления деревьев.

Сергей Цыбулько добавил, что обращение жителя Слуцка в редакцию по поводу вырубки деревьев на берегу Случи для разбирательства направлено в Слуцкое ЖКХ.