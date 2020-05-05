Слуцкий государственный колледж занесли на Республиканскую доску Почёта

В канун Праздника труда в Минске открылась обновлённая Республиканская доска Почёта. Среди организаций образования на неё занесён и Слуцкий государственный колледж. Уже в третий раз.

В числе попавших на доску Почёта есть и две солигорские организации:

сфера услуг — Торговый дом «Радуга-свет»,

— Торговый дом «Радуга-свет», промышленность — «Беларуськалий».

Соответствующий указ № 136 о занесении на Республиканскую доску Почёта победителей соревнования 2019 года президент Беларуси подписал 22 апреля.

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В целом признаны победителями соревнования и занесены на Республиканскую доску Почёта 62 кандидатуры, отобранные правительством, в том числе 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, 3 организации, ведущие деятельность в строительстве, 9 организаций сельского и рыбного хозяйства, 2 — лесного хозяйства, 26 — сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).