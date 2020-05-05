Insta-рецепт. Булочки к чаю на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь булочки к чаю на слуцких дрожжах (Interferm).



Ингредиенты

молоко — 250 мл;

мука — 550 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 3 ст.л.;

сахар — 3 ст. л;

дрожжи — 20 г.

Для начинки:

варёная сгущёнка;

клюква сушёная, изюм, миндальные хлопья.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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