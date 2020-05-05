Insta-рецепт. Булочки к чаю на слуцких дрожжах

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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь булочки к чаю на слуцких дрожжах (Interferm).


Ингредиенты

Insta-рецепт. Булочки к чаю на слуцких дрожжах
Фото: Амина Палазник
Для теста:

  • молоко — 250 мл;
  • мука — 550 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • растительное масло — 3 ст.л.;
  • сахар — 3 ст. л;
  • дрожжи — 20 г.

Для начинки:

  • варёная сгущёнка;
  • клюква сушёная, изюм, миндальные хлопья.

Приготовление

Процесс приготовления смотрите в видео.

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Советы:

  • Не забивайте тесто мукой.
  • Месить тесто нужно, смазав руки и стол растительным маслом.
  • Для начинки не подойдёт джем, потому что он вытекает. Можно взять шоколад.
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