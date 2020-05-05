Insta-рецепт. Булочки к чаю на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как испечь булочки к чаю на слуцких дрожжах (Interferm).
Для теста:
Ингредиенты
- молоко — 250 мл;
- мука — 550 г;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- сахар — 3 ст. л;
- дрожжи — 20 г.
Для начинки:
- варёная сгущёнка;
- клюква сушёная, изюм, миндальные хлопья.
Приготовление
Процесс приготовления смотрите в видео.
Реклама
Советы:
- Не забивайте тесто мукой.
- Месить тесто нужно, смазав руки и стол растительным маслом.
- Для начинки не подойдёт джем, потому что он вытекает. Можно взять шоколад.
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.