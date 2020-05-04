В выходные дни специалисты Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии продезинфицировали порядка десяти крупных школ и детских садов. Что ещё делается для профилактики распространения коронавирусной инфекции, «Кур'еру» рассказал главный санитарный врач Слуцкого района.

«Наши сотрудники провели работы по дезинфекции в двухсменных школах и крупных детских садах — всего обработано порядка десяти учреждений образования, — рассказал Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района. — Вообще, профилактические работы — уборка, дезинфекция — проводятся во всех школах силами работников этих учреждений.

Санитарные врачи ежедневно выходят на те или иные объекты и проверяют, достаточно ли в детских садах и школах средств защиты, средств дезинфекции и умеют ли работники ими пользоваться. Контроль за качеством и своевременностью уборки помещений школ и детских садов возложен на руководителя образовательного учреждения".

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