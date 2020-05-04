Дата предстоящих президентских выборов Беларуси будет определена в ближайшее время. Крайний срок их проведения — конец августа.

Об этом сообщил Александр Лукашенко во время видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, передаёт Телеграм-канал ATN_NEWS.

«У нас нет оснований здесь их [выборы] переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведём выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа», — сказал глава Беларуси президенту Додону.

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СПРАВКА. В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться в воскресенье не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего президента, то есть не позднее 30 августа.

Согласно Конституции, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего президента. Срок полномочий президента исчисляется от момента вступления в должность, то есть инаугурации. В 2015 году она прошла 6 ноября, то есть назначить дату выборов депутаты должны до 6 июня.