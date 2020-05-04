Даже пропускной режим и попытки заработать на пошиве масок… «Симпсоны», Жванецкий и «Городок» «предсказали» пандемию много лет назад

«Симпсоны»: «осакский грипп» и ведущий новостей на «удаленке»

Что бы ни происходило в мире, это уже было в «Симпсонах». Все вспоминают, как создатели мультсериала еще в 2000 году предсказали президентство Дональда Трампа. Или покупку медиахолдинга 21st Century Fox корпорацией Disney — за 21 год до того, как сделка состоялась.

Неудивительно, что «Симпсоны» в 1993 году «предсказали» и пандемию коронавируса — хоть и не со стопроцентной точностью. В 21-м эпизоде четвертого сезона шоу жителей Спрингфилда поражает завезенный вместе с посылками грипп. Правда, завезенный не из Китая, а из Японии.

The whole 'Simpsons predicted it' thing is silly, but the Simpsons predicted it.https://t.co/aUdEw2cfUZ — Mike Reiss (@MikeReissWriter) March 14, 2020

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А в 11 серии 10 сезона, вышедшей в 1999 году, телеведущий Кент Брокман вынужден вести выпуск новостей из дома из-за введенного в Спрингфилде комендантского часа для лиц младше 70 лет. Правда, вирус был ни при чем: это старшее поколение горожан отправило шумную молодежь по домам.

Михаил Жванецкий — о «командировках в гости»

Но предсказывать будущее умеют не только создатели «Симпсонов». В 1982 году Михаил Жванецкий написал сатирический монолог «Турникеты» — о пользе пропускного режима, чтения переписки и прослушивания телефонных разговоров.

Видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России

В монологе есть такой фрагмент: «А если в гости — не забыть направление. Это тоже обязательно. От своего дома оформляется местная командировка в гости: убыл, прибыл, убыл. Ну, конечно, дать диапазон, чтоб человек чувствовал себя свободно».

Загруженное 10 лет назад видео, на котором Жванецкий читает «Турникеты», около месяца назад попало в рекомендации ютьюба и набрало полмиллиона просмотров. Люди в комментариях удивляются актуальности текста и просят не подкидывать властям идеи.

«Накануне апреля 2020 похоже на сводку новостей. Я бы сказал, неотличимо», — отмечают пользователи.

«Городок» — о шитье масок и карантине

В выпусках передачи «Городок», снятых в начале 2000-х, тоже можно увидеть «предсказания» сегодняшних событий. Герои Ильи Олейникова и Юрия Стоянова решают шить марлевые маски, чтобы помочь в борьбе с эпидемией. Но их мотивация сильно отличается — по крайней мере, поначалу: один уверен, что маски нужно раздавать бесплатно, другой не хочет упускать возможность заработать.

Видео: Viktor Sarafinchan

— Что сейчас в стране? В стране сейчас что?

— Демократия?

— Хуже! Эпидемия! А когда в моей стране беда, я лично не могу сидеть сложа руки. Потому что я чую, что на этом можно заработать, но я не знаю как.

Ролик «Городка» о масках и еще один, о карантине, также пережили в последнее время всплеск популярности. По состоянию на 3 мая они суммарно набрали почти 3 с половиной миллиона просмотров.

По сюжету второго видео из-за эпидемии гриппа на карантин закрывают целый поселок. Инспектор ДПС в исполнении Олейникова останавливает героя Стоянова и отказывается его пропускать — но не останавливает дорогой черный джип.

Видео: Viktor Sarafinchan

— Значит, одним можно, а другим нельзя? Что, их вирус не возьмет?

— Почему же? И их возьмет. Просто их… ну как вам сказать… их не жалко.