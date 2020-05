Даже пропускной режим и попытки заработать на пошиве масок… «Симпсоны», Жванецкий и «Городок» «предсказали» пандемию много лет назад

Что бы ни происходило в мире, это уже было в «Симпсонах». Все вспоминают, как создатели мультсериала еще в 2000 году предсказали президентство Дональда Трампа. Или покупку медиахолдинга 21st Century Fox корпорацией Disney — за 21 год до того, как сделка состоялась.

Неудивительно, что «Симпсоны» в 1993 году «предсказали» и пандемию коронавируса — хоть и не со стопроцентной точностью. В 21-м эпизоде четвертого сезона шоу жителей Спрингфилда поражает завезенный вместе с посылками грипп. Правда, завезенный не из Китая, а из Японии.

The whole 'Simpsons predicted it' thing is silly, but the Simpsons predicted it.https://t.co/aUdEw2cfUZ

— Mike Reiss (@MikeReissWriter) March 14, 2020