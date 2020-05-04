И на роликах, и на великах… Посмотрите, что подарили солигорчанам к 1 Мая (фото)

25 апреля в лесопарковой зоне Солигорска состоялось официальное открытие новой лыжероллерной трассы.

Раньше это была «Тропа здоровья» — обыкновенная грунтовая дорожка на окраине лесопарковой зоны. Сейчас здесь современный спортивный объект для активного отдыха и занятий спортом.

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Лыжероллерная трасса представляет собой три круга тренировочного маршрута с односторонним движением (500 м, 1 км и 1,5 км), также организован и дополнительный круг без привязки к дистанции. На обновлённой трассе и возле неё проведено благоустройство: установлены скамейки и урны для мусора, осветительные мачты, установлено помещение для переодевания спортсменов и судей, крытая парковка для велосипедов, нанесена разметка, проложены дорожки для пешеходов, обновлён указатель на развилке, ведутся работы по устройству новой спортивной площадки вместо старых турников.

Также на трассе нанесена разметка, разделяющая зоны для пеших прогулок (шириной 0,9 м) и катания на средствах передвижения (шириной 2,6 м).