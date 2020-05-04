И на роликах, и на великах… Посмотрите, что подарили солигорчанам к 1 Мая (фото)

Владимир Амельченя
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Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк
Прогулка, которая радует. «Хорошая трасса, радует нас. Здесь мы каждый день стараемся сделать несколько кругов для ободрения», - рассказали «Кур'еру» Виктор, проходчик стволов на строящемся руднике «Славкалий», и его спутница. Фотографии: Владимир Амельченя

25 апреля в лесопарковой зоне Солигорска состоялось официальное открытие новой лыжероллерной трассы.

Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк

Раньше это была «Тропа здоровья» — обыкновенная грунтовая дорожка на окраине лесопарковой зоны. Сейчас здесь современный спортивный объект для активного отдыха и занятий спортом.

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Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк

Лыжероллерная трасса представляет собой три круга тренировочного маршрута с односторонним движением (500 м, 1 км и 1,5 км), также организован и дополнительный круг без привязки к дистанции. На обновлённой трассе и возле неё проведено благоустройство: установлены скамейки и урны для мусора, осветительные мачты, установлено помещение для переодевания спортсменов и судей, крытая парковка для велосипедов, нанесена разметка, проложены дорожки для пешеходов, обновлён указатель на развилке, ведутся работы по устройству новой спортивной площадки вместо старых турников.

Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк

Также на трассе нанесена разметка, разделяющая зоны для пеших прогулок (шириной 0,9 м) и катания на средствах передвижения (шириной 2,6 м).

Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк Подарок солигорчанам к 1 Мая: и на роликах, и на великах. Фотофакт, Слуцк

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