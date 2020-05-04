Одни в Слуцке жалуются, что их подъезды не моют. А вот у меня как минимум раз в неделю моют подъезд с хлоркой. Стабильно. Вот и сегодня помыли. Вышел выбросить мусор — аж дышать невозможно.

Дед из ЖКХ — добросовестный! Подоконники с перилами тщательно протёрты.

И скамейки во дворе обработал, и детскую площадку, и даже мусорки. Молодец 💪🏼. Всё как положено!

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