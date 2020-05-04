Фотографии и истории знакомства двух слуцких пар.

Станислав и Екатерина Щемелёвы

Павел и Анна Каштальян

Станислав и Екатерина познакомились, когда были студентами Полоцкого университета. Хотя предложение Станислав делал в комнате студенческого общежития, он постарался добавить романтики в антураж. Вернувшись с учёбы, Екатерина прошла в комнату по дорожке из лепестков роз и услышала заветные слова. «В тот момент у меня были и слёзы, и радость… И я сказала: «Да!», — вспоминает невеста.

Молодожёны познакомились два года назад, когда оказались на отдыхе в компании общих друзей. Отдыхать вместе им так понравилось, что Павел и Анна стали встречаться, появились чувства. Предложение Павел сделал в этом году — 14 февраля. Он подарил Анне букет роз, много сладостей и кольцо. Девушка без раздумий согласилась стать женой Павла.