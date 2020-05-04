В Слуцком РОЧС новый начальник. Он приехал из Копыля

Начальником Слуцкого РОЧС назначен подполковник внутренней службы Виталий Ильючик. До этого он занимал должность начальника Копыльского РОЧС.

«Представляя нового руководителя коллективу, Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС, пожелал всему личному составу целеустремлённости и успехов в реализации поставленных задач, возложенных на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям», — рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС. Прежний глава слуцких спасателей Дмитрий Лиходиевский с февраля этого года назначен на должность начальника Слуцкого межрайонного отдела государственного промышленного надзора. В ведении новой структуры, кроме Слуцкого, находятся ещё пять соседних районов.

Напомним, что Дмитрий Лиходиевский возглавлял Слуцкий РОЧС в течение шести лет.