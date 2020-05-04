Террор напоследок… Как перед бегством фашисты разрушали Слуцк и убивали людей

С началом операции «Багратион» (23 июня) события развивались молниеносно. Главные силы 1-го Белорусского фронта, прорвав оборону противника, окружили немецкую группировку в районе Бобруйска и стремительно развивали наступление в направлении Слуцка.

Первой к городу подошла конно-механизиро­ванная группа (КМГ) генерала Иссы Плиева.

Прорыв к Слуцку

В её состав входили 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский корпус и 1-й механизированный корпус. Слияние танковых, мотострелковых войск и кавалерии во взаимодействии с авиацией (КМГ передали 299-й штурмовой авиаполк) обеспечивало большую ударную силу и высокую мобильность группы.

В Белорусской операции она действовала на стыке между 65-й и 28-й армиями. Обычно группа Плиева вступала в сражение после прорыва вражеской обороны. Через созданную брешь она вырывалась на оперативный простор, развивая стремительное наступление в отрыве от главных сил фронта. Так было и на слуцком направлении. Части Плиева обошли окружённых немцев, с ходу захватили Старые Дороги и 29 июня вышли к Слуцку.

Однако, столкнувшись с хорошо организованным сопротивлением, Исса Плиев решил дождаться подхода основных сил из числа частей 28-й армии.

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Командование группой армий «Центр» понимало, что с потерей Слуцка будет создана опасность окружения минской группировки. Поэтому в город были переброшены дополнительные танки, артиллерия и пехотные подразделения. С воздуха немецкие дивизии прикрывала авиация. Сам город был превращён в мощную крепость, способную вести круговую оборону. Главный её узел с противотанковыми орудиями располагался на Замковой горке.

Разрушение города

Что же происходило в самом Слуцке накануне штурма города, который Исса Плиев назначил на раннее утро 30 июня.

Слуцкий окружной комиссар Генрих Карл составил отчёт об эвакуации округа. Подписан он 10 июля 1944 года, через две недели после освобождения города. По словам Генриха Карла, быстрое наступление Красной Армии было для вермахта и его самого полной неожиданностью. По этой причине решение об эвакуации Слуцкого округа принималось поздно вечером 28 июня. Ночью был составлен план действий. На всю операцию отводился один день — 29 июня. Отметим, что её частью, помимо вывоза ценностей, являлось уничтожение наиболее важных объектов как в городе, так и на территории округа, замаскированное под слово «эвакуация».

Областной комиссар писал: «Согласно договорённости за разрушения в районных центрах (Старобин, Красная Слобода, Греск и др. — Прим. автора) промышленных и других объектов отвечал я, в то время как разрушения в Слуцке должен был произвести вермахт. По этому вопросу был разработан план разрушения города Слуцка, который был передан капитану Шнайдеру, ответственному за исполнение плана. В течение ночи со среды на четверг (с 28 на 29 июня — Прим. автора) полным ходом осуществлялась эвакуация. Так, например, во всех районах были преданы огню все предприятия, мельницы, электростанции, молочные пункты, склады».

Аналогичная картина наблюдалась и в Слуцке. Капитан Шнайдер приказ исполнил с усердием. Ещё до начала штурма города были взорваны или сожжены промышленные предприятия и общественные здания. После освобождения Слуцка созданная специальная комиссия установит, что в городе уничтожено более 80% общественных зданий и практически все предприятия. В то же время отметим, что кое-что сохранилось. Наступавшая Красная Армия предотвратила взрыв электростанции, по какой-то причине не произошёл взрыв в двухэтажном кирпичном здании по улице Садовой, где размещалась вспомогательная полиция. Но это были единичные случаи.

Террор напоследок

Многие жители Слуцка накануне штурма покинули город, перебравшись к родственникам и знакомым в окрестные деревни. Там они и пережидали тяжёлые дни. Те, кто такой возможности не имел, прятались в подвалах и вырытых во дворах своих домов землянках.

Из воспоминаний Ларисы Александровны Лукьянцевой, жительницы города Слуцка: «В последних числах июня мы с мамой ушли в Лучники. Там мы прятались у знакомых в окопчике, вырытом в саду. Так поступали те семьи, у которых были знакомые или родственники в деревнях. Ведь немцы перед отступлением развязали настоящий террор — убивали мирных жителей, взрывали и сжигали предприятия, дома».

Наблюдать за происходящим остались немногие. К тому же немцы спланированную операцию по разрушению Слуцка проводили ночью в условиях комендантского часа и случайных свидетелей безжалостно убивали. Часть оставшихся в слуцкой тюрьме узников повесили на телеграфных столбах в центре города для устрашения жителей.

Из воспоминаний Александра Яковлевича Лысого, жителя Слуцка: «Летом 1944 года, уже ближе к освобождению, в городе становилось всё более неспокойно. Оккупанты без всяких причин хватали и расстреливали людей. В огороде я выкопал окоп и перекрыл его брёвнами. Когда немцы начали отступать, вся семья там пряталась, но я выходил посмотреть на обстановку. Видел, как мимо нас проезжали на возах стародорожские полицейские с семьями. Убегая вместе со своими хозяевами, они грабили опустевшие дома, разорили наши ульи, что стояли в саду.

Накануне 30 июня немцы метались по городу, как зайцы. Сначала пытались ехать в сторону Минска, но потом возвращались и в панике двигались по направлению Барановичей. Несколько исправных машин с каким-то грузом они отогнали на соседнюю улицу и сожгли».

***

Уже после освобождения перед вернувшимися в город и выбравшимися из своих убежищ жителями предстал неузнаваемый Слуцк — фактически полностью разрушенный. Бои за город лишь усугубят эту картину.

Этот материал является частью цикла публикаций о Слуцке и случчанах в годы Великой Отечественной войны. Как захватывали Слуцк, чем жили случчане в оккупации, как работало подполье, как освобождали и восстанавливали город. Все материалы цикла — здесь.