1 Мая в Солигорске: без праздника и без фонтанов. Фотофакт

Традиционного праздника 1 Мая в Солигорске в этом году не было. Как не было в этот день и более долгожданного мероприятия — запуска фонтанов. Это была традиция, непреложное правило для солигорчан.

В этот день в городе после зимы включали фонтаны. Самый большой и красивый, самый посещаемый горожанами — фонтан в парке «Четырёх стихий». К его открытию, которое назначалось на вечернее время, спешили и стар и млад. Но в этом году в парке тихо, безлюдно, фонтан не заработал впервые за 20 лет.

По улице Ленина есть два фонтана — «Знаки Зодиака» и «Лунный город». Они тоже не работают.

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К фонтану «Знаки Зодиака» в любой день, летом и зимой, приходят мамы и бабушки с детьми. Он стал любимым местом отдыха в городе.

К фонтану «Лунный город» детей не ведут. Здесь часто намечают встречу любители горячительных напитков. Но сегодня и здесь тихо и пусто.

Не заработали фонтаны и в других точках города. В общем, праздника фонтанов для солигорчан не было. Виноват во всём коронавирус.