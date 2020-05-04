Спасти или лишить гнезда. Как на одну и ту же фотографию отреагировали читатели «Кур`ера»

На странице «Кур`ера» в Instagram была опубликована фотография, на которой красовались первые «светодиодные» аисты в Слуцком районе. Птицы свили гнездо прямо на столбе, где недавно была установлена современная светодиодная лампа.

И вот как по-разному читатели отреагировали на неё. Одни считают, что гнездо немедленно стоит убрать. Другие, наоборот, призывают организовать помощь аистам.

ira_ivanovskaya70: «Помёт аистов разъедает самую прочную изоляцию провода. Уже не одно гнездо сгорело от короткого замыкания. Потом люди жалуются, что без электричества им холодно и темно. Лучше скажите сразу, где такое безобразие, чтобы электросети смогли быстро отреагировать. Я не шучу. Достроенное гнездо весит около 200 кг. А промоченное хорошим дождём — все 300 кг. Таким весом продавливается даже самый крепкий провод. И у вас, и у нас будут очень большие проблемы. Просто позвоните по тел. 144 или 5−36−81, оформим заявку и примем меры».

stacy_grodno: «Уважаемый „Кур`ер“, вы вынесли фото и информацию на всеобщее обозрение и обсуждение! И вы, зная местонахождение этих птиц, можете им помочь! Им действительно может грозить опасность. Послушайте людей, примите меры по организации помощи этим аистам, а потом всем нам расскажете, чем всё закончилось».

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dnarkevich: «Уважаемый „Кур`ер“! Не слушайте весь этот бред с весом сухого или мокрого гнезда, с весом гнезда больших и маленьких аистов. Сколько гнёзд аистов на столбах — тьма тьмущая — и всё хорошо. Молодцы! Фото очень привлекательное и жизненное, а остальное пропускайте мимо. А если прям все хотят помочь, то когда слетят молодые птицы, усильте гнездо снизу опорами на столб. И аистам будет куда вернуться, и линия, как вы переживаете, будет живая».