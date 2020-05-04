4 мифа об отоплении частного дома

При выборе отопительной системы потребители часто обращаются не к проверенным специалистам, а прислушиваются к мнению родственников и знакомых, что приводит к появлению большого количества неверных мнений и заблуждений на тему отопления частного дома.

В этой статье собраны и развенчаны 4 самых популярных мифа об отопительном оборудовании.

№ 1. Котёл с большим запасом по мощности — лучший котёл

Частое мнение: купить котёл с большим запасом по мощности — проработает дольше.

Это очень распространённое заблуждение — не нужно покупать котёл с завышенной мощностью, он должен работать в оптимальных для себя условиях загрузки.

Очень важно сделать правильные расчёты, чтобы определить необходимую мощность отопительного котла. Учитывается не только площадь дома, но и материал стен, утепление, количество и материал окон и дверей и другие возможные теплопотери.

Для грамотного расчёта стоит обратиться к специалистам.

№ 2. Можно купить дешёвый котел на «рынке» и самостоятельно его установить

Котёл обязательно следует покупать только в магазинах, которые являются официальными дилерами (т.е. товар ввезён в страну официально) и предоставляют официальную гарантию от производителя. В таких организациях не только помогут подобрать различные варианты по запросу покупателя, но и по возможности предоставят специалистов по монтажу.

Несомненно, можно купить устройство на «рынке» и сэкономить на установке, обратившись к неквалифицированным специалистам, но в этом случае будьте готовы понести куда большие расходы на ремонт всей отопительной системы в будущем.

Некоторые производители разрешают самостоятельный монтаж оборудования. Однако стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и предъявляемые требования.

№ 3. Твердотопливный котёл с чугунным теплообменником прослужит дольше, чем со стальным

Чугун, несомненно, неплохой материал и его часто используют в теплообменниках котлов. При правильной эксплуатации отопительного устройства такой теплообменник прослужит долго.

Однако не стоит забывать и про минусы чугуна, такие как плохой теплообмен и неустойчивость к резким перепадам температур.

Если в нагретый теплообменник из чугуна поступит холодная вода, то он попросту лопнет. Некоторые производители уверяют, что данная проблема решается заменой секции теплообменника, но такой ремонт будет неоправданно дорогим.

Котлы с теплообменником из стали отличаются более высокой теплоотдачей и устойчивы к перепадам температур. Особенно хороши котлы польского происхождения (например, Drew-Met) из специальной жаростойкой котловой стали.

№ 4. Двухконтурный котёл — лучший выбор для любого дома

Газовый двухконтурный котёл — это отличное бюджетное решение для небольшого и среднего дома с небольшим расходом горячей санитарной воды. Однако если речь идёт про коттедж побольше, а в доме больше 2 точек водоразбора ГВС, то стоит задуматься про одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева.

Бойлер косвенного нагрева приобретается отдельно и, в зависимости от потребности в ГВС и мощности котла, может быть разного объёма.

Если говорить про двухконтурный твердотопливный котёл, то от этой идеи стоит вообще отказаться. Твердотопливные котлы по своему устройству не могут нагревать горячую санитарную воду. Но на рынке всё же можно встретить и такие отопительные агрегаты.

Как не ошибиться при выборе отопительного оборудования?

Для того чтобы избежать неприятных последствий для Вас и вашей отопительной системы, при покупке котла необходимо обращаться к квалифицированным продавцам.

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