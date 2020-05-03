Происшествия на выходных: в Слуцке пожарный извещатель спас общежитие

Поздно вечером в субботу 2 мая в общежитии на Ленина в Слуцке сработала автоматическая пожарная сигнализация. Она просигналила пожарным о задымлении. Прибывшие на место пожарные обнаружили загорание в комнате на пятом этаже.

Мужчина, проживающий в комнате, сам её покинул. Из здания эвакуировали 93 человека (в том числе 20 детей). Никто не пострадал. Огонь потушили. Работники МЧС предполагают, что пожар начался из-за короткого замыкания. МЧС

Умер сотрудник Буда-Кошелёвской больницы. Ему было 36 лет

Вадим М. работал инженером-программистом в больнице в Буда-Кошелёво и жил в общежитии для персонала. 23 апреля его в тяжёлом состоянии доставили в Гомельскую больницу. Там его подключили к аппарату ИВЛ. Молодой мужчина умер 1 мая. У него остались родители и брат. Родственники сказали СМИ, что у него подтвердился коронавирус. Ранее, 20 апреля, в Буда-Кошелёво умерла 45-летняя фельдшер скорой помощи. TUT.BY

В Петриковском районе сгорела машина, погибли 2 человека

В Щомыслице на пожаре погиб человек

Днём в субботу на трассе в Петриковском районе машина врезалась в дерево и загорелась. До приезда пожарных её потушили работники лесхоза. В автомобиле погибли 2 человека: водитель и пассажир. Следователи проводят проверку. МЧС

Вечером 2 мая в агрогородке Щомыслица Минского района загорелась квартира в двухэтажном доме. На пожаре нашли погибшим 41-летнего брата хозяйки. Причины пожара устанавливаются. МЧС

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В Бресте опрокинулся прицеп лесовоза

В Калинковичах голова ребёнка застряла в корпусе от системного блока

В воскресенье 3 мая в Бресте опрокинулся прицеп лесовоза. Водитель, 48-летний брестчанин, не справился с управлением при повороте. Прицеп повреждён. Пострадавших нет. REFORM.by

3 мая в Калинковичах вызвали спасателей на помощь трёхлетнему ребёнку. Ребёнок засунул голову в корпус от системного блока компьютера. А достать её сам не смог. Спасатели освободили малыша с помощью диэлектрических ножниц. Ребёнок не пострадал. МЧС

В России уже третий за 2 недели медик выпал из окна

Врач скорой помощи Александр Шулепов из Воронежской области 2 мая выпал из окна второго этажа. Он находился в больнице, лечился от коронавируса. Сейчас медик в реанимации, у него перелом основания черепа. Состояние очень тяжёлое. Ранее Шулепов записал видеообращение, где жаловался, что болен коронавирусом, но главврач всё равно заставляет его работать.

До этого 24 апреля выпала из окна и погибла завотделением скорой Звёздного городка Наталья Лебедева. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус. На следующий день из окна выпала и.о. главврача Красноярского госпиталя Елена Непомнящая. Это случилось после селекторного совещания. 1 мая Непомнящая умерла в реанимации. Медуза