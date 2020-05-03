Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке

«Кур'ер» посчитал замки на мостике в центре Слуцка, где река Бычок впадает в реку Случь. Именно здесь на набережной большинство молодожёнов вешают замки, символически скрепляя свои узы.

Этот мост появился в Слуцке в 2005 году после реконструкции центра города к республиканским «Дажынкам». Однако вешать замки на него начали не сразу. Вероятнее всего, первым привёл молодожёнов повесить замок слуцкий фотограф Александр Торбик. Постепенно во время фотосессий молодожёны заглядывали сюда всё чаще. Теперь примерно половина свадеб следует этому ритуалу. Иногда вешают замки и на других мостиках, но перила этого, бесспорно, самые популярные.

Интересно, что ещё 5 лет назад их было около 520.

Сейчас, в начале мая, замков семейного счастья чуть более 1100.

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В тему: в Слуцке есть и мост разведённых.