Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке

Отдел новостей
-
1
Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке
На мостике получаются и красивые фотографии. Он находится на символическом месте - там, где река Бычок впадает в Случь. Фото: Алесь Достанко (архив)

«Кур'ер» посчитал замки на мостике в центре Слуцка, где река Бычок впадает в реку Случь. Именно здесь на набережной большинство молодожёнов вешают замки, символически скрепляя свои узы.

Этот мост появился в Слуцке в 2005 году после реконструкции центра города к республиканским «Дажынкам». Однако вешать замки на него начали не сразу. Вероятнее всего, первым привёл молодожёнов повесить замок слуцкий фотограф Александр Торбик. Постепенно во время фотосессий молодожёны заглядывали сюда всё чаще. Теперь примерно половина свадеб следует этому ритуалу. Иногда вешают замки и на других мостиках, но перила этого, бесспорно, самые популярные.

Интересно, что ещё 5 лет назад их было около 520.
Сейчас, в начале мая, замков семейного счастья чуть более 1100.

Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке
Замки на перилах вешают чаще в центре моста. Фото: Алесь Достанко (май-2020)
Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке

Как выглядит мост тысячи замков в Слуцке

Реклама

В тему: в Слуцке есть и мост разведённых.

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

1
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Из каких кустов Инна Жувачкина сделала первое фото? Там же напротив моста кустов вроде нет?

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
3 мая 2020 19:21