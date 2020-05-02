Сколько Слуцке заражённых COVID-19 и чего ждать дальше

Читатели нас каждый день спрашивают, сколько заболевших в Слуцке. Строго говоря, их не голые цифры интересуют. Но обо всём по-порядку.

Официально, как и всех представителей СМИ, за такими данными нас направляют в Минздрав. А в министерстве последовательно отказываются называть число инфицированных отдельно по районам. Мы можем соглашаться или не соглашаться с такой политикой наших властей. Но факт остаётся фактом: их для общественности не дают. Любые неофициальные данные могут быть объявлены преступными или просто фейковыми.

Кто знает

Например, реальное количество зарегистрированных случаев COVID-19 по городу и району в Слуцке знают буквально не более десяти человек (или даже пяти), которым это положено знать по долгу службы. Но и они не имеют права назвать эти цифры. Не могут их проболтать жене или мужу.

Может, когда всё закончится, мы к примеру, и узнаем, что в эти первые майские дни в Слуцке было под 100−120 переболевших и ещё болеющих. Может даже узнаем, что среди них есть беременные и школьники, а не только пожилые люди.

Возможно мы узнаем и о прогнозах, что будет, если переболеют около 2% населения Случчины (а это под 2000 человек). А сколько из них умрёт? 40? 80? Или как при обычном гриппе 4−8?

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Сколько болезненных историй мы услышим?

Ранее на kurjer.info (13 апреля): Первый человек с коронавирусом в Слуцке уже идёт на поправку. Он лежит в «инфекционке»

Про паникёров, пропаганду и правду

В начале весны, рискуя получить ярлык паникёров, мы говорили читателям, что заражённые у нас будут неизбежно. Но об этом говорил и ВОЗ — пандемия коснется каждой страны и исключений не будет. И всё, что в наших силах — это соблюдать меры личной безопасности, не игнорировать эпидемию, заботиться о близких.

Потом, в начале апреля, когда в стране были считанные сотни случаев заражения, пропагандисты вещали: вот он, пик и дальше будет проще. Люди верили, не принимали мер защиты и заражались. Некоторые после этого умирали. Их родные взамен от пропагандистов получали не слова сочувствия, а нечто в стиле — сам виноват и вообще, умер не от COVID, а потому что жирный и дурак.

Что дальше

Сейчас официально пик уже обещают в конце мая. Даже если так, то «плато» (когда количество заражённых не будет заметно ни расти, ни падать) продлится ещё 2−3 недели. А потом два долгих месяца, когда статистика будет так же плавно уменьшаться. То есть, как и прогнозировалось для Беларуси — до августа.

Но это если нынешние меры властей и отказ от карантина окажутся действенными.

Так и хочется сказать: поживём — увидим. Вот только будут те, кто не доживёт. В этом проблема.

Ещё одна плохая новость. Скажем, сегодняшние цифры по COVID-19 в Слуцке, мы узнали. Например их те самые 100−120. Но куда сложнее добыть данные, сколько случчанне потеряли и потеряют денег из-за пандемии и экономического спада. Как найти ответ на известный вопрос: «Жрать что будем?», сколько бизнесов закроется… И что со всем этим делать простому жителю Слуцка, что мы можем изменить в этой новой для человечества ситуации?

Ответы на эти вопросы мы давали в эти дни, ищем сейчас и будем помогать искать вам дальше. Следите за газетой «Кур'ер». Мы с вами гребём в одной лодке 🙂

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