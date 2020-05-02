В субботу, 2 мая, состоялся матч 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между столичным «Динамо» и «Слуцком».

В первом тайме случчане открыли счёт на 22-й минуте встречи. Драман Салу (полузащитник «Слуцка») дальним ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота голкипера минского «Динамо» Максима Плотникова. Примечательно, что этот удар у случчан был первым в матче — и сразу результативный. За оставшееся время первого тайма счёт остался неизменным. Перерыв, 1:0 в пользу «Слуцка».

В начале второго тайма не менее красивым голом игроки «Слуцка» удвоили преимущество. На 52-й минуте матча Абдул Гафар Сирима (нападающий «Слуцка») с передачи Умара Бала пяткой поразил ворота соперников во второй раз. Под занавес матча, на 86-й минуте, Карло Бручич (полузащитник «Динамо») с фланговой передачи одноклубника Михаила Козлова отыграл один мяч в этой встрече. За оставшееся время сравнять счёт минчанам не удалось. Итог: сенсационная победа «Слуцка» над столичным «Динамо» со счётом 2:1.

Также на 39-й минуте матча пенальти не реализовал форвард минского «Динамо» Иван Бахар (перекладина).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» закрепился на первом месте. Отрыв от команды, находящейся на второй строчке таблицы («Торпедо-БелАЗ»), составляет два очка.

Прогноз «Кур'ера» на матч — «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.9 — в матче сыграл.