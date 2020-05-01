Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая
Фото: Анастасия Ловкина

Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что одета молодёжь в этот тёплый, праздничный и весенний день — 1 Мая.

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая
Фотографии: Анастасия Ловкина
Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

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Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая

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