СлуцкИзбранноеФотоистории Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке 1 мая Отдел новостей - 1 мая 2020, 21:12 0 Фото: Анастасия Ловкина Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что одета молодёжь в этот тёплый, праздничный и весенний день — 1 Мая.Фотографии: Анастасия Ловкина Реклама Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Народные новости Стыдно за несознательное отношение большинства граждан нашей страны к складывающейся эпидемиологической обстановке Фотоистории Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в начале апреля Лампа «Несколько лет назад в моём шкафу были исключительно платья. Как-то с подружкой мы посчитали, и оказалось, что у меня их больше ста». Посмотрите на базовый гардероб случчанки Лампа Посмотрите, как одеваются на работу девушки «Кур'ера» Лампа В Милане такие брюки стоят 400 евро. Посмотрите, как одевается случчанка, которая сама шьёт одежду Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
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