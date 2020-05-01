Александр Корзун живёт в деревне Большие Завшицы, что под Солигорском. От подворий односельчан его двор разительно отличается. Здесь настоящий птичий мир — павлины, фазаны, гуси, утки, куры, голуби. Александр рассказал «Кур'еру», почему его питомцами стали птицы, как он их содержит и почему не гонится за доходами.

«Сам я родом из деревни, а в деревне двор без живности — это не двор, — говорит Александр. — В нашей семье хозяйство было большое, приходилось помогать родителям. Так появилась привязанность к домашним питомцам. Моими любимцами были птицы. Родители держали кур, гусей, индюков, а я мечтал о павлинах, фазанах, лебедях.

Иногда мечты сбываются

Экзотические виды пернатых у меня появились, когда я стал хозяином собственного подворья, примерно годам к тридцати. До этого окончил горно технический техникум, работал командиром отделения в Солигорском пожарном депо, сам построил дом в деревне Большие Завшицы, женился и завёл хозяйство. Жена у меня из деревни и к моему решению завести хозяйство отнеслась с пониманием.

Первые птицы

Первые птицы на моём подворье — голуби разных пород, пять-шесть пар. Голубятню построил отдельно от дома, так спокойнее и птицам, и нам. Кто появился после голубей, уже не помню. Собрать столько птиц во дворе было сложно: привозил с выставок, покупал с рук по объявлениям, дарили друзья и знакомые, кого-то выменял на яйца и молодняк от уже имеющихся пар.

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Сегодня у меня настоящее птичье царство:

30 фазанов (по несколько пар каждой породы): золотой, серебряный, алмазный, румынский, лимонный и самый крупный — сине-ушастый;

11 цесарок;

5 павлинов: один обычный и четыре черноплечих;

голуби (по одной-две пары разных пород): голубь-павлин, дутыш, якобинец, статный, голубь-чайка (самый маленький), крестовый, монах, курчавый (очень редкая порода), белый почтовый;

утки: хохлатая украинская, утка-бутылка, огарь (красно-оранжевая), утка-мандаринка, мускусная голубая;

куры разных пород. Есть карликовые: алтайская бентамка, сибрайт (самая маленькая из карликовых пород), кохинхин бесхвостый (округлой формы). Крупные: кохинхин бесхвостый крупный, русская хохлатка, орпингтон, курчавая, голошейная;

гуси: холмогорская, тульская бойцовая, курчавая.

Для каждого вида — свой вольер

Все птицы, кроме голубей, содержатся в разных вольерах: крупные — в открытых, мелкие — в вольерах под сеткой (для защиты от хищных птиц и животных), и чтобы исключить помеси пород. Голуби находятся в двухъярусном домике, в вольере под сеткой только выгул.

Вновь приобретённые птицы обязательно проходят недельный карантин. Кур, гусей и павлинов на зимний сезон пересаживаю в утеплённые вольеры или закрытые помеще ния типа сарая, а утки и фазаны неприхотливы — зимуют в летних вольерах на утеплённой подстилке. Подстилка в летний сезон для фазанов — песок, гравий, для всех остальных — сухая солома, опилки, стружка. В вольерах уток есть пластмассовые ванночки с водой для купания.

Как прокормить такое хозяйство

На корм птицам годятся овощи, фрукты, зерно (для павлинов — дроблёное), комбикорм, а в летний период — свежая зелень. Фрукты, овощи и частично зерно — на обмен (часть молодняка и яйца взамен кормов), также с собственного подворья. Мы возделываем 40 соток земли под овощные культуры и зерно, вокруг дома есть плодовые деревья, комбикорма и частично зерно покупаю (на сумму более ста рублей в месяц).

Свободного времени нет вообще, выходных и отпуска тоже.

Дохода нет, птицы — для души

Если честно, расходы и доходы почти равны. Продуктивных пар в хозяйстве — одна-две, у некоторых пород — до четырёх. Если учесть периодичность кладки и количество яиц, то вся экономия семейного бюджета сводится почти к нулю. В основном обеспечиваю семью полноценными продуктами, а излишки яиц и птенцов меняю на корм для взрослых особей.

В холодное время фазаны, павлины, утки не продуктивны, гуси — до февраля, несутся только куры. Некоторые птицы даже в сезон дают не больше 20 яиц. Например, павлины за весь сезон приносят от 6 до 20 яиц. Фазаны разных пород дают от 10 до 50 яиц за пару кладок, но выживаемость птенцов всего 30%. С таким приплодом не приходится говорить о больших доходах.

Держу птиц не для дохода, а для души. Мои питомцы, как живые цветы, радуют и глаз, и душу. Знакомые, соседи, школьники младших классов — частые гости на моём подворье. Подолгу задерживаются у каждого вольера, не скрывая своих эмоций.

Мы неоднократно принимали участие в выставках-конкурсах и даже занимали призовые места. Например, в 2010 году выиграли конкурс «Лучшее подворье молодой семьи». В 2016 году на выставке «Белагро» в Минске заняли первое место по карликовым птицам, второе — по крупным.

Птиц много не бывает

К тому, что есть, я имею в виду своих питомцев, с удовольствием прибавил бы ещё экзотических пернатых. Вопрос времени и возможностей. Моё подворье не безразмерно, а под новые вольеры нужна свободная земля.

Обычно всю кладку у всех самок заблаговременно изымаю. Часть яиц использую для собственных нужд, остальные поме щаю в инкубатор, молодняк содержу какое-то время в одном закрытом вольере.

Как только подросшие птенцы начинают проявлять свой характер, тут же рассаживаю их по разным вольерам. У взрослых птиц характер уже не меняется.

О характере и проделках птиц

Был у меня гусь, который постоянно уходил со двора и путешествовал по всей деревне, причём вёл себя по-хозяйски. Запоминал своих обидчиков, а потом с ними расправлялся, будь то кошка, собака или человек. Невзлюбил одну соседку и постоянно стаскивал её за юбку с велосипеда, если их пути пересекались. И надо сказать, это ему удавалось.

Есть утка-путешественница (огарь), из вольера — да на речку. Возвращается домой, когда вдоволь наплавается.

Несколько фазанов имеют привычку улетать в лес не на день, не на два, на неделю. Ловить их бесполезно, возвращаются сами. Любят путешествовать и некоторые голуби. Я, конечно, за них переживаю, но пока всё обходилось благополучно.

Без поддержки и помощи моих близких я бы со своим птичьим царством не справился. К тому же дети очень привязаны к пернатым питомцам. Сынишка даже мечтает, когда вырастет, собрать уже на своём личном подворье живую коллекцию экзотических птиц из разных стран мира. А мечты сбываются".