Под Слуцком пьяный мотоциклист-«бесправник» пытался удрать от ГАИ по «встречке» и через поле. Видео погони

Мотоциклиста, который ехал с опасными манёврами и без регистрационных знаков, сотрудники Слуцкой ГАИ заметили на 115-м км трассы Р23 около 18 часов 28 апреля. Водитель игнорировал неоднократные требования инспекторов об остановке и пытался скрыться. Подробности преследования «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОВД.

«Мотоциклист превышал скорость, выезжал на встречную полосу дороги с разделительной полосой, создавая этим опасность для других участников движения.

От погони нарушитель решил уйти, съехав в поле. Там он не справился с управлением и упал", — рассказали в милиции.

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Позже выяснилось, что 30-летний житель Копыля катался со своим знакомым. Он уже был лишён водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«За неоднократное пьяное вождение молодой человек даже привлекался к уголовной ответственности. При проведении освидетельствования было установлено, что мотоциклист и в этот раз был нетрезв», — отметили в РОВД.

В отношении байкера составлены административные протоколы. Кроме этого, ему грозит уголовная ответственность.