В Любани умер врач-рентгенолог. У него подтвердили коронавирус

Умер врачу-рентгенологу Любанской районной больнице, у которого диагностировали COVID-19. Леониду Савичу было 54 года. Его супруга, медсестра местной поликлиники, на момент публикации находилась в реанимации.



Это сообщают Sputnik и TUT.BY со ссылкой на Павела Полазника, пастора Любанской религиозной общины «Церковь христиан веры евангельской».

Павел Палазник рассказал, что Леонид Савич был прихожанином церкви и прекрасным человеком. Вёл абсолютно здоровый образ жизни, у него не было никаких хронических заболеваний. Он был замечательным семьянином. В июле ему должно было исполниться 55 лет.

По словам пастора, Леонид Савич сначала работал терапевтом, а потом отучился на рентгенолога. «Положительные отзывы о его работе от пациентов были всегда, каким бы специалистом он не был. В последнее время он очень много работал, был задействован по полной — ночные смены, его вызывали из дома в выходные делать снимки больным», — сказал собеседник.

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Он также отметил, что Леонид Савич очень серьёзно относился к защите — соблюдал все меры предосторожности. «Он просто привык, как рентгенолог, беречь себя, и все-таки заразился… Скорее всего на работе от кого-то из пациентов», — предположил Павел Полазник.

Он говорит, что когда Леонид заболел, сам смотрел свой первый снимок. «Там было, по его словам, какое-то пятнышко на лёгких. Но он сам мне сказал, что ничего страшного не увидел на этом снимке. Потом он попал в инфекционную больницу с вирусной пневмонией, где ему сделали тест», — рассказал пастор и вспомнил об их последнем разговоре.

19 апреля в восемь утра я с ним говорил по телефону. Голос у него был нормальный бодрый, он рассказал, что накануне ему сделали повторный снимок и показали через окно. Он сам оценил свое состояние так: никакого страха нет. Но в 12 часов того же дня он уже попал в реанимацию, откуда больше не вышел. Все произошло просто мгновенно", — сказал собеседник.

По его словам, жена Леонида Татьяна Савич, которая работает медсестрой в Любанской поликлинике, находится в реанимации. Павел Палазник отметил, что также в больнице находятся двое сыновей супругов, но у них коронавирус не подтвердился и они готовятся к выписке.

Что сказало руководство больницы

«Вся информация о состоянии здоровья составляет врачебную тайну. Факт смерти — это как раз и есть информация о состоянии здоровья. Официальную информацию СМИ о состоянии здоровья медработников предоставляет только Минздрав», — заявил Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы.

В Любанской поликлинике «Радыё Свабода» подтвердили информацию о смерти врача.

Минздрав ни разу не предоставлял информацию о смерти медработников.