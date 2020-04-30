«Тунеядцам» снова дали отсрочку, чтобы платить по полной за газ и тепло. В этот раз на год

С 1 января 2019 года белорусы, не занятые в экономике, платят по полному тарифу за горячую воду. Ожидалось, что с 1 октября они начнут платить по полной и за газ и тепло. Но правительство решило перенести срок платы на 1 мая 2020-го. А за несколько дней до этого снова ввело для «тунеядцев» новшества.

Белорусы, которые попали в «тунеядскую» базу, будут оплачивать газоснабжение и теплоснабжение по полным тарифам не с 1 мая этого года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2021 года.

Это предусмотрено постановлением правительства № 252 от 23 апреля, пишет TUT.BY.

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