Белорусы забронировали туров на $ 150 млн. Эксперты рассказали «Кур'еру», каким будет белорусский турбизнес, если выживет

Белорусские туристы покупали туры на сезон-2020 с ноября прошлого года. Никто не предполагал, что мир ждёт пандемия коронавируса и границы закроются. С помощью экспертов «Кур'ер» разбирался, что ждёт белорусский турбизнес и их клиентов.



Пандемия коронавируса привела к масштабному кризису. Никогда ещё такого не было, чтобы флот всех ведущих авиакомпаний стоял на земле, самолёты не летали, границы были закрыты, а курорты и пляжи пустовали. Это длится уже полтора месяца, но есть уже и положительные знаки, говорит Лилия Кобзик, редактор сайта Республиканского союза туристических организаций toursoyuz.by. Одни страны понемногу открывают границы, другие возобновляют авиасообщение. «Тунис, Греция, Албания уже обозначили, как будут выходить из кризиса. Фактически с начала июня они уже готовы принимать туристов, но при соблюдении определённых условий. Пока эти условия туманны. Человек не должен быть болен коронавирусом и предоставить соответствующий документ, — говорит Лилия Кобзик. — Но постепенный выход различных стран из карантина и пусть медленное, но открытие границ говорит о том, что наш турбизнес будет жить, потому что он зависит от массовых туристических направлений.

К примеру, греки надеются, что с июня начнут работать городские и маленькие гостиницы, а с 1 июля на побережьях, в том числе островах, заработают все отели. То есть с июля туризм в Греции фактически возобновится. Но опять-таки, греческая сторона сообщает о необходимости наличия у туристов так называемого «паспорта здоровья»".

Лилия Кобзик ссылается на опыт других стран, правительства которых официально узаконили ваучеры (к примеру, в Германии они называются «гутшайны»), которые дают право турфирмам на законных основаниях переносить туры до конца 2021 года. Это оптимальный способ сохранить турбизнес.

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У белорусского турбизнеса есть своя внутренняя проблема

Случчанка Татьяна Давыдчик бронировала тур в Египет на двоих ещё в декабре прошлого года. Она рассказала «Кур'еру», что как только выбрала дату 18 мая и отель, пришёл коронавирус. Татьяна успела внести около 800 рублей. Весь тур стоил $ 1200.

В минской турфирме Татьяне предложили два варианта — перенести дату отдыха или вернуть деньги, но когда это произойдёт, никто не знает. «Я написала на возврат и просто жду. Воевать — это нервы и опять же деньги. Если всё стабилизируется, в чём я очень сомневаюсь, значит, слетаем и отдохнём. Нет — будем ждать, как и другие миллионы людей, которые оказались в такой же ситуации», — рассказывает случчанка.

По словам эксперта Лилии Кобзик, к настоящему моменту забронировано более 30% всего объёма туров на летний сезон 2020 года. Это порядка $ 150 млн.

Турфирмы ждут, когда президент подпишет указ

В середине апреля Совмин подготовил указ о законной отсрочке для турфирм, чтобы они смогли выполнить свои договорные обязательства перед клиентами — то есть депонировать сумму, которую внёс человек, покупая тур, чтобы перенести отдых на другое время. Причём внесённая сумма фиксируются в валюте.

Директор слуцкого турагентства «Мон Трэвел» Артём Артюшевич рассказал «Кур'еру», что в целом у них всё хорошо, ситуация контролируемая. У «Мон Трэвел» есть клиенты, которые забронировали туры — практически все аннулированы без каких-либо издержек.

«Туроператор «Tez Tour» аннулировал туры без штрафов и обещает возврат денежных средств агентству, агентство — туристам. Все клиенты агентства вошли в положение и ждут возвратов денег, — говорит Артём. — По нашей информации, с другими же операторами дела обстоят гораздо хуже — аннуляция заявки происходит со штрафами и потерями. По круизным турам — один из операторов предоставляет перенос тура с датой на два года вперёд и даёт возможность на борту забрать 100 евро наличными как бонус.

Ждём, когда президент подпишет указ. Мы законно сможем отодвинуть сроки возврата денег туристам. Нам оператор вернёт, а мы — туристам. Мы вроде как ни в чём не виноваты. У нас с людьми договоры, поэтому туристы требуют деньги с нас, а они — у оператора. Мы их вернём. ООО «Мон Трэвел» практически не несёт никаких убытков"

Лилия Кобзик подчёркивает, что в настоящий момент белорусский турбизнес даже не просит у государства финансовой поддержки, как в других странах, в виде налоговых каникул, освобождения от отчислений в ФСЗН, смягчения условий аренды. «Отрасль ждёт указа об отсрочке, чтобы государство дало возможность выполнить турфирмам свои обязательства перед туристами. Если отсрочки не будет, то многие турфирмы ждёт ликвидация, они не смогут выполнить свои обязательства перед клиентами — в этом случае люди потеряют свои деньги. Допустить этого нельзя», — говорит эксперт.

По её словам, в настоящий момент на белорусском туристическом рынке нет агентств, которые закрылись или обанкротились.

Эксперт: надо развивать внутренний туризм

Всё равно есть люди, которые хотят как-то отдохнуть, даже если их бюджеты уменьшились, говорит‚ академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC.

«Поехать белорусы, скорее всего, никуда не смогут, и надо искать альтернативы внутри страны. Они, в принципе, есть. Раньше внутренний туризм был нацелен на приезжих россиян, — говорит Екатерина Борнукова. — Часть белорусов думают, где же им проводить лето. Это хороший момент, чтобы перехватить их внимание и развивать внутренний туризм. Это не так просто, но, в принципе, возможно сделать. Вместо того, чтобы те же агроусадьбы продавать по дням, надо сделать пакет на неделю или на месяц. Это место, где можно самоизолироваться. Лучше это сделать на агроусадьбе, чем в жарком городе».