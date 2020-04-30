В Беларуси со 2 мая начинается регистрация на централизованное тестирование. Подать заявления абитуриенты могут до 1 июня, сообщает сайт Республиканского института контроля знаний.

Как будут принимать документы в условиях пандемии

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году регистрация на ЦТ отличается от привычной. Будущим абитуриентам нужно зайти на сайт РИКЗ. Здесь размещены две формы заявления для участия в тестах — одна на русском, вторая на белорусском языке. Их человек заполняет на выбор. Те, кто не разобрался, как и что заполнять, найдут тут инструкцию по заполнению заявления и заполненный образец.

До того как идти в пункт регистрации, абитуриенту нужно скачать форму заявления, заполнить её и в период со 2 мая по 1 июня (до 18.00) отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Адреса электронной почты пунктов регистрации размещены внизу инструкции по заполнению заявления.

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В ответ пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счёт для платы за приём и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан). Такое письмо человеку придёт не позднее одного рабочего дня с момента получения пунктом регистрации его заявления. Используя полученный в ответе лицевой счёт, не позднее 1 июня абитуриент должен внести плату за приём и оформление документов через систему «Расчёт» (ЕРИП).

Чтобы избежать массового скопления людей, в пунктах регистрации организуют предварительную запись — электронную очередь. Перед тем как идти в пункт регистрации, на его сайте нужно уточнить, как и на какую дату записаться.

Разрешив все вопросы с оплатой и электронной записью, абитуриент в указанные дату и время должен лично прийти в пункт регистрации. Здесь ему выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вид на жительство, удостоверение беженца, — или же справку, которую выдают в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Что делать, если у абитуриента по уважительной причине не получается прийти в пункт регистрации?

Тогда зарегистрировать его на ЦТ могут законные представители или представители абитуриента, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом.

В первом случае «посредникам» нужно будет предоставить:

документ, удостоверяющий личность,

документ, подтверждающий статус законного представителя,

копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.

Во втором:

документ, удостоверяющий личность,

копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.

Кроме того, законным представителям или представителям абитуриента, действующим по доверенности, нужно иметь при себе документ, который подтверждает, что абитуриент, которого они записывают на ЦТ, не смог прийти в пункт регистрации по уважительной причине.

Если так случится, что абитуриент отправил заявление на электронную почту пункта регистрации, а потом решил сдавать другие предметы или делать это в ином месте, сообщить о замене он сможет во время личной явки в пункт регистрации. Если же своё решение он меняет уже после получения пропусков, то он должен снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации и вновь лично явиться в пункт регистрации, где оформлял пропуска, для перерегистрации. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

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