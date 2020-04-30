Швейные предприятия и средние специальные учебные заведения Слуцка во время эпидемии перешли на пошив защитных масок.

«Слуцкие пояса»

Лариса Тарасова, директор РУП «Слуцкие пояса», рассказала, что на предприятии шьют примерно 4500−4800 масок в день. Маски шьют для ЗАО «Калинка» и объединения «Белхудожпромыслы». Эти компании поставляют в Слуцк сырьё, а получают готовые маски.

Слуцкая фабрика пошива одежды

Александр Волотович, директор Слуцкой фабрики пошива одежды, рассказал, что фабрика шьёт примерно 2000 масок в день. Сырьё закупают сами. Маски в основном продают в организации и предприятия города. Например, «Горгаз» закупил партию примерно в 15 000 масок, около 3000 поставили на сахарорафинадный комбинат.

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Слуцкий государственный колледж

Сергей Руцкой, заместитель директора Слуцкого государственного колледжа, рассказал, что в швейном цеху колледжа тоже шьют маски. Эту работу делают участники объединения по интересам при отделении дополнительного образования. Им помогают 4 мастера. Пока в колледже шьют около 80−100 изделий в день. Сырьё купили в универмаге «Слуцк». Маски отдают преподавателям и студентам. В будущем, если получится, планируют помогать масками лечебным учреждениям.

Слуцкий сельскохозяйственный лицей

Сергей Шилович, директор Слуцкого сельскохозяйственного лицея, рассказал, что в лицее тоже шьют маски для учреждений города, по запросу. Например, последний заказ поступил из отдела занятости — на 400−500 масок. «Млын» писал о том, что в лицее безвозмездно пошили маски для благотворительной акции БРСМ. Сырьё лицей либо закупает сам, либо получает от заказчиков.