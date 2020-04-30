В каких домах Слуцка не будет света с 6 по 8 мая

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

С 6 мая по 8 мая с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), № 41−62, № 64−68 (чётные);

ул. Садовый Проезд, № 18/1, № 18/2, № 19;

ул. Надречная, № 1−14;

2-й пер. Красноармейский, № 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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