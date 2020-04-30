23-летний житель Слуцка организовал незаконный бизнес на защитных масках

Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОВД.

«22 апреля сотрудники ОБЭП Слуцкого РОВД и налоговой инспекции провели контрольную закупку. Накануне в одной из групп-барахолок Слуцка в соцсети они нашли объявление о продаже защитных масок по рублю за 1 штуку и договорились с продавцом о встрече.

«Покупатели» встретились с молодым человеком (23-летний уроженец Жодино, но проживает в Слуцке) около магазина «Евроопт» на улице М. Богдановича и провели контрольную закупку 300 масок.

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Видео: Слуцкий РОВД для kurjer.info

Как позже было установлено, маски пошила сестра продавца, которая является ремесленником. И если бы она сама продавала их, то ничего бы не было. А так как молодой человек не является ни ИП, ни ремесленником и т. п. , то в его действиях усматривается состав административного правонарушения незаконной предпринимательской деятельности.

Маски были изъяты. По данному факту проводится проверка", — рассказали в милиции.

Обновлено в 10.44.