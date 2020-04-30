В «Кур'ер» продолжают поступать сообщения, связанные с коронавирусом, от случчан и жителей других областей. Из них становится ясно, что многие не очень понимают, что происходит вокруг, и от этого возникает ещё больше вопросов. Люди рассказывают о своих ситуациях.

На какие-то мы отвечаем сразу, потому что наши читатели уже сталкивались с похожими случаями. Ответы на другие вопросы ищем вместе с экспертами и/или представителями Минздрава.

Вот некоторые из обращений читателей.

«Не смогла обработать руки в поликлинике»

«Я на днях была в Слуцкой поликлинике, — рассказала пенсионерка из Слуцка. — После приёма врача спустилась в фойе, перед выходом хотела обработать руки, но дезсредства в установленном там дозаторе не оказалось. Кто следит за наполнением дозатора раствором? В регистратуре мне этого не пояснили».

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«Как они на вид определяют, что у меня?»

«Вот у меня простуда — кашель, температура 37,5, слабость, — рассказала жительница Слуцка. — Я вызвала врача, она посмотрела, послушала. Сказала сосать таблетки для горла, брызгать спрей, выписала больничный. Но она же не сделала мне тест на коронавирус. А я работаю в магазине, с кучей народа общалась, да и дома — семья. Я так понимаю, если у меня просто простуда — всё ясно. А если коронавирус, то должна прийти санстанция, определить, какой режим соблюдать и много чего, о чём везде пишут. Как они на вид определяют, что у меня?»

«Никаких ограничений нет»

«У нас вообще непонятно, что творится, — сообщил Сергей, житель агрогородка Молотковичи Брестской области. — У нас больница загружена полностью, даже пост у ворот поставили, охранник сидит. И что из того: работники больницы, медсёстры ходят туда-сюда и по улице, и в магазин, он никого не останавливает. Дороги не обрабатываются. К нам на работу ездили сотрудницы больницы из Пинска на дизеле, одна из них заболела. У нас в агрогородке больница, школа, детский интернат. Всё открыто. Из других деревень туда детей возят. Никаких ограничений нет. Они ведь везде ходят. А кто заболевает простудой, если температуры нет, то больничный не дают. Это же деревня, все всё знают и видят. Разве так должно быть?»

«Не пришёл ни один медработник»

«Хочу рассказать, как лечат на дому больных COVID-19. У моего сына тест на коронавирус оказался положительным. Это выяснилось, когда проверяли сотрудников на работе после того, как один из них заболел, — рассказала Ирина, жительница Фрунзенского района Минска. — Ему не провели никаких дополнительных обследований: пульсометрии, давления, КТ или рентгена. Дали больничный и сказали оставаться дома. Симптомов у него никаких не было. За неделю к нему не пришёл ни один медработник, из поликлиники тоже не звонили. На повторные мазки он сам дважды ходил в поликлинику, свободно там передвигался, обращался в регистратуру, четыре часа ждал в очереди. Отдельного входа для больных коронавирусом нет. Самое непонятное — никто не знает результатов повторных тестов ни в поликлинике, ни в санэпидстанции и никто за больным не наблюдает. Последний раз мазок взяли 29 апреля».

Вопросы читателей, требующие разъяснения, «Кур'ер» направил в Минздрав Беларуси.

НАПОМИНАЕМ. В Слуцкой ЦРБ работает «горячая линия» для информирования населения о мерах по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции. В частности, специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях куда обращаться.

Телефон «горячей линии»: 7 17 34, с 8.00 до 15.00 в рабочие дни.

Кроме того, для оказания консультативной помощи населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ работает дистанционный круглосуточный врачебный пост.

Позвонить можно по телефону 7 15 08.

ДЕЖУРНЫЙ ПО COVID. Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, лечатся в больнице или дома, если у вас есть факты по этой теме, вы медик и хотите донести важную информацию — пишите на редакционный адрес газеты info@kurjer.info, звоните на номер редактора отдела писем: (+375 44) 763 68 69 (Елена). Ваши сообщения примет сотрудник «Кур'ера» до 17.00 в рабочие дни. Если у вас есть вопросы и вы не можете найти на них ответы — мы попытаемся найти!