Партизанский метод. Житель деревни под Минском задумался о лечении коронавируса запахом козлов

Борьба с коронавирусом наводит людей порой на неожиданные мысли. Владимир Иванович из деревни Крыжовка позвонил на «горячую линию» «Кур'ера» по COVID и поделился воспоминаниями о том, как во время войны партизаны лечили детей от кори. Он задался вопросом: может быть, нетрадиционные способы подойдут и в излечении новой инфекции?

Владимир Иванович с женой живёт в деревне Крыжовка примерно в 20 километрах от Минска. Несколько десятков лет он держит коз, сейчас его стадо насчитывает более 30 особей.

«Во время войны многие дети жили в партизанских зонах, болели, конечно, — сказал Владимир Иванович. — Мне рассказывал очевидец тех событий, что когда дети заболевали корью, то их помещали в стойло с козлами, которые издают, как известно, сильный запах. И дети выздоравливали. Известно также, что запах козлов лечит коров от мастита. Вот я и подумал, что, может, в лечении коронавируса козлы тоже помогут. Это, конечно, вопрос к специалисту».

Владимир Иванович рассказал, что держит стадо уже 22 года, употребляет козье молоко, за все эти годы простудных заболеваний у него с женой не было. Пенсионер также посетовал, что управляться ему с таким стадом стало тяжело, особенно после инфаркта, и он готов продать за символическую плату или даже отдать часть животных (телефон Владимира Ивановича есть в редакции). Кстати, о семье Владимира Ивановича и его увлечении несколько лет назад рассказывали в СМИ.

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Напомним, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать непроверенные методы лечения. В случае с вирусными инфекциями самолечение может быть опасно как для заболевшего, так и для окружающих. При возникновении заболевания необходимо обращаться к врачам.

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