ФК «Динамо» (Минск) принимает ФК «Слуцк». Прогноз на матч

В субботу, 2 мая, в рамках 7-ого тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против минского «Динамо». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.



ФК «Динамо» (Минск). На старте чемпионата минское «Динамо» завязло, как и многие прошлогодние лидеры чемпионата. Команда проиграла брестскому «Руху» (новичку высшей лиги), «Минску» и «Городее». Однако, минчане немного разжились очками засчёт побед над жодинсим «Торпедо», «Неманом» и «Смолевичами». Такие результаты не устраивали боссов «Динамо», и руководство клуба прибегло к решению сменить главного тренера команды. Теперь вместо Сергея Гуренко командой руководит Леонид Кучук.

Уже экс-тренер столичного клуба Сергей Гуренко в программе «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5» прокомментировал назначение нового тренера, сказав: «Кучук — очень квалифицированный тренер, который поработал в очень приличных клубах. Добивался успехов, давал результат. Скажу однозначно: „Динамо“ будет в тройке по итогам сезона».

После рокировки на тренерском мостике «Динамо» уже обыграло «Смолевичи» и впереди по календарю — матч со «Слуцком».

ФК «Слуцк». Случчане продолжают набирать очки в чемпионате и на данный момент команда закрепилась на первом месте в турнирной таблице. На прошедших выходных игроки «Слуцка» вырвали победу у «Белшины» — 3:2 и сейчас команда готовится к предстоящему матчу с «Динамо».

Опять-таки «бело-синим» везёт в некоторых моментах. Например, в матче с «Белшиной» случчане при равном счёте 2:2 могли пропустить в свои ворота, но мяч с ленточки ворот вынес защитник «Слуцка». Далее — удаление у гостей и результативная атака случчан. Итог — 3:2 в пользу «Слуцка».

2 мая «Слуцку» будет противостоять крепкий соперник, который будет бороться за набор очков, дабы подняться в турнирной таблице. Плюс, «Динамо» играет дома и командой руководит новый тренер, которому нужно заработать репутацию.

Вероятнее всего, игра у столичного клуба с приходом нового тренера пойдёт в гору, и «Слуцк» потеряет очки. По итогам 7-ого тура случчане опустятся в турнирной таблице, утратив лидерство в чемпионате. Однако, без боя «Слуцк» с поля не уйдет и ожидаемо, что команда забьёт хотя бы один мяч в ворота соперников.

Прогноз на матч: Обе команды забьют. Коэффициент — 1.9.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.