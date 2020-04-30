ЖКХ: «Случчане не оплачивают дезинфекцию подъездов»

В редакцию «Кур`ера» приходят обращения читателей, которые жалуются, что их подъезды не дезинфицируют. «За что мы платим деньги?» — возмущаются случчане.

Николай Воронько, директор КУП «Слуцкое ЖКХ», ответил, что случчане не оплачивают дезинфекцию подъездов. А санитарная обработка, по его словам, проводится регулярно.

«Жителям не стоит беспокоиться, что в связи с дополнительными уборками подъездов потяжелеет „жировка“. Повышение тарифа не планируется, — сказал он. — Работы по дезинфекции подъездов и мест общего пользования финансируются за счёт собственных средств. А рабочим, которые проводят эти мероприятия, будут произведены доплаты».

Николай Воронько добавил, что график дезинфекции подъездов каждый желающий может уточнить у начальника своего ЖЭУ.

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«Ещё раз подчеркну: подъезды обрабатываются регулярно. Этот вопрос на жёстком контроле у всех начальников ЖЭУ. Если кто-то не видит или сомневается в проделанной работе, то со своими жалобами может обратиться к начальнику ЖЭУ», — отметил директор.

В 2020 году предельно допустимый тариф на санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома составляет 69 копеек с одного человека в месяц.